اعمال محدودیت ترافیکی موقت در دو محور استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد در محور نیوک–ندوشن و در محدوده مسجد صاحب‌الزمان(ع) تا روستای علویه، عملیات نصب پل‌های پیش‌ساخته را از صبح یکشنبه ۱۷ خرداد آغاز کرده و تا پایان روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد. در این مدت، کارگاه جاده‌ای فعال بوده و تردد از مسیر انحرافی احداث‌شده در مجاورت پروژه امکان‌پذیر است.

همچنین در ابتدای کمربندی یزد، مسیر مهریز به یزد، عملیات احداث پل زیرگذر آغاز شده و به مدت چهار روز، عبور وسایل نقلیه از طریق مسیر انحرافی و موقت تعیین‌شده انجام می‌شود.

روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از رانندگان خواسته است با رعایت کامل نکات ایمنی، توجه به علائم هشداردهنده و تابلوهای راهنمایی به ویژه در ساعات شب، حرکت با احتیاط در مسیرهای جایگزین، عوامل اجرایی را در پیشبرد پروژه‌ها یاری کنند.