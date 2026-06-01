به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی، در نشست فرهنگستان علوم پزشکی، تابآوری نظام سلامت را یکی از مهمترین الزامات مدیریت بحران در کشور دانست و بر ضرورت تقویت ظرفیتهای پاسخگویی نظام سلامت در شرایط اضطراری تأکید کرد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان حوزه بهداشت در ارائه خدمات سلامت در دوران جنگ و بحران، اظهار داشت: استمرار ارائه خدمات بهداشتی و حفظ دسترسی مردم به خدمات سلامت در شرایط دشوار، نشاندهنده توانمندی و تعهد نیروهای نظام سلامت کشور است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت مدیریت واحد در حوزه بحران، افزود: یکی از مهمترین پیشنیازهای موفقیت در مدیریت بحران، جلوگیری از موازیکاری دستگاهها و تمرکز تصمیمگیری در حوزه سلامت است. وزارت بهداشت متولی اصلی سلامت کشور است و این جایگاه باید در تمامی مداخلات و برنامههای سلامتمحور مورد توجه و احترام قرار گیرد.
رئیسی همچنین سلامت روان را از مهمترین ابعاد مدیریت بحران برشمرد و گفت: ارائه خدمات روانی و حمایتهای سلامت روان به مردم و کادر سلامت در شرایط بحران باید به صورت هدفمند و منسجم انجام شود و از هرگونه مداخله غیرتخصصی و موازی سایر دستگاهها در این حوزه پرهیز شود.
وی با اشاره به فشارهای ناشی از بحران بر کارکنان نظام سلامت، بر لزوم برنامهریزی مناسب برای مدیریت منابع انسانی تأکید کرد و افزود: مدیریت صحیح نیروی انسانی و توزیع مناسب وظایف در شرایط بحران، نقش مهمی در پیشگیری از فرسودگی شغلی و حفظ آمادگی کارکنان برای ارائه خدمات مستمر دارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت درپایان خاطرنشان کرد: تقویت تابآوری نظام سلامت، انسجام مدیریتی، حمایت از سلامت روان و صیانت از سرمایه انسانی، از مهمترین مؤلفههای موفقیت کشور در مواجهه با بحران و شرایط اضطراری است.
