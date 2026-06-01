۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

۳ تُن چوب قاچاق در شوش کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی شهرستان شوش از کشف سه تُن چوب قاچاق در این شهرستان در راستای مبارزه با قاچاق چوب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صالح مطهری‌راد ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآورده‌های چوبی، مأموران گشت انتظامی با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی، یک دستگاه کامیون حامل چوب‌های قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، کامیونت حامل بار قاچاق را متوقف و در بازرسی از آن مقدار سه تُن چوب قاچاق کشف کردند. در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: پلیس با هرگونه قاچاق منابع طبیعی که به اقتصاد کشور و محیط زیست آسیب وارد می‌کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

