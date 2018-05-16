۱۱ تن چوب قاچاق در شهرهای گیلان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ تن انواع چوب قاچاق توسط ماموران نیروهای انتظامی شهرستان های شفت و رودسر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شفت در این باره اظهار کرد: ماموران انتظامی حین گشت زنی در مناطق جنگلی شهرستان، به یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب مشکوک و این خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ علی صداقت افزود: ماموران پس از متوقف کردن، در بازرسی از این خودرو سه تن چوب قاچاق از نوع توسکا کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به اینکه خودرو حامل چوب قاچاق پس از توقیف به پارکینگ منتقل شد، خاطر نشان کرد: راننده ۴۴ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شفت با اشاره به اینکه ارزش ریالی چوب کشف شده حدود ۲۰میلیون ریال است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصولات حاصل از چوب مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف ۸ تن چوب جنگلی قاچاق در رودسر



سرهنگ رمضانعلی پورقاسم در این رابطه گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه قاچاق چوب در رودسر بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی رودسر با بیان اینکه ماموران با انجام تحقیقات از صحت موضوع اطمینان حاصل کردند، افزود: متهم و محل دپو چوب‌ها شناسایی با هماهنگی مقام قضایی ماموران به این مکان اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از محل مورد نظر هشت تن چوب جنگلی قاچاق به ارزش ۵۵ میلیون ریال کشف و ضبط و در این رابطه نیز متهم ۴۵ ساله دستگیر شد و جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی ارجادع داده شد.