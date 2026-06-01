به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش شیرین دلی روز دوشنبه اظهار کرد: همکاران پلیس آگاهی شبستر در عملیات‌های مختلف موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق سابقه دار شدند و از این سارقان مقادیر قابل توجه اموال مسروقه از جمله طلاجات، فرش دست بافت و دستگاه‌های کشاورزی به ارزش بیش از چهار میلیارد تومان کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در عملیات دیگری عوامل پلیس آگاهی شبستر موفق شدند سه کلاهبردار را که اقدام به پخش اسکناس‌های جعلی ۲۰۰ و ۵۰۰ و یک میلیون تومانی در شهرستان‌های بناب، عجب شیر و شبستر می‌کردند دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی شهرستان شبستر معرفی کنند.