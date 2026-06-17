دستگیری کلاهبردار ۲۰ میلیارد تومانی در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وصول شکایات متعدد مبنی بر کلاهبرداری از طریق خرید دستگاههای تولید پلاستیک آگهیشده در فضای مجازی، به ویژه در برنامه «دیوار»، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان میانه قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای تخصصی مشخص شد متهم که ساکن شهرستان جیرفت بوده، با شناسایی فروشندگان دستگاههای صنعتی در شهرهای مختلف کشور، با ارائه چکهای جعلی و ارسال رسیدهای ساختگی بانکی، اعتماد مالکان را جلب کرده و پس از تحویل گرفتن دستگاهها، متواری میشد.
وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را دستگیر و برای ادامه تحقیقات به شهرستان میانه منتقل کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش کلاهبرداریهای انجام شده در سطح کشور حدود ۲۰ میلیارد تومان و در شهرستان میانه حدود ۴ میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
نظر شما