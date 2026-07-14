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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۴

دستگیری ۲ زن به اتهام کلاهبرداری با سکه‌های تقلبی در اهر

دستگیری ۲ زن به اتهام کلاهبرداری با سکه‌های تقلبی در اهر

اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر از دستگیری دو زن به اتهام کلاهبرداری با استفاده از سکه‌های تقلبی در بازار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت دو زن که با استفاده از سکه‌های تقلبی اقدام به فریب شهروندان و کسبه بازار می‌کردند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضائی، متهمان را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کردند، گفت: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ محمدزاده در پایان از شهروندان، به‌ویژه کسبه بازار، خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهد.

کد مطلب 6887372

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