خسارت ۲۱۰ میلیارد تومانی تندباد به بخش کشاورزی هوراند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی روز دوشنبه گفت: پس از فروکش کردن طوفان، کارشناسان جهاد کشاورزی بلافاصله در محلهای حادثهدیده حاضر شدند و در بررسیهای میدانی، میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی را برآورد کردند.
وی همچنین با اشاره به خسارات وارده به بخش مسکونی افزود: «علاوه بر بخش کشاورزی، طوفان و تند باد اخیر به سقف چندین واحد مسکونی نیز آسیب جدی وارد کرده و موجب کنده شدن ایزوگام و تخریب پوشش بام این ساختمانها شده است که گزارش نهایی این خسارات نیز در حال تکمیل است و پیگیریهای لازم برای حمایت از کشاورزان و خانوادههای خسارتدیده در دستور کار فرمانداری قرار دارد.
