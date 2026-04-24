۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

هشدار هواشناسی سطح زرد در آذربایجان‌شرقی؛ تگرگ در راه است

تبریز- کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد از ورود سامانه بارشی جدید به جو استان از امشب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده، روز جمعه با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت، افزود: با توجه به نفوذ تدریجی این سامانه عمده فعالیت آن امشب در نواحی شمالی استان انجام می شود و از روز یکشنبه تمامی نواحی استان را دربر می گیرد.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای مواجهه مردم و دستگاه های خدماتی با این شرایط جوی، اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی موجب افزایش ابر، بارش رگباری باران، غرش آذرخش، وزش باد گاهی تند و در برخی نواحی مه گرفتگی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از مردم خواست نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه برای محکم کردن سازه های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها، عدم پارک خودروها در کنار درختان فرسوده، داربست ها و ساختمان های نیمه کاره خودداری کنند.

اصغرزاده، با بیان اینکه دمای هوای استان از روز گذشته چند درجه گرمتر شده است، ادامه داد: با ورود این سامانه بارشی دمای هوا از فردا به صورت نسبی کاهش می یابد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب و تیکمه داش با دمای سه درجه سردترین شهرهای استان و تاتار در خداآفرین با دمای ۲۷ درجه سانتی گراد گرمترین شهر استان بود.

اصغرزاده، افزود: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۶ درجه و در گرمترین زمان به ۲۰ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۹:۴۵) این شهر ۱۵ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین زمان ۲ درجه گرمتر شده است.

کد مطلب 6809599

