به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده، روز جمعه با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت، افزود: با توجه به نفوذ تدریجی این سامانه عمده فعالیت آن امشب در نواحی شمالی استان انجام می شود و از روز یکشنبه تمامی نواحی استان را دربر می گیرد.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای مواجهه مردم و دستگاه های خدماتی با این شرایط جوی، اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی موجب افزایش ابر، بارش رگباری باران، غرش آذرخش، وزش باد گاهی تند و در برخی نواحی مه گرفتگی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از مردم خواست نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه برای محکم کردن سازه های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها، عدم پارک خودروها در کنار درختان فرسوده، داربست ها و ساختمان های نیمه کاره خودداری کنند.

اصغرزاده، با بیان اینکه دمای هوای استان از روز گذشته چند درجه گرمتر شده است، ادامه داد: با ورود این سامانه بارشی دمای هوا از فردا به صورت نسبی کاهش می یابد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب و تیکمه داش با دمای سه درجه سردترین شهرهای استان و تاتار در خداآفرین با دمای ۲۷ درجه سانتی گراد گرمترین شهر استان بود.

اصغرزاده، افزود: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۶ درجه و در گرمترین زمان به ۲۰ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۹:۴۵) این شهر ۱۵ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین زمان ۲ درجه گرمتر شده است.