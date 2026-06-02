دارو که پیتزا نیست!

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، متولی اصلی سلامت جامعه را وزارت بهداشت دانست و گفت: تمامی سیاست‌گذاری‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط حوزه سلامت باید توسط وزارت بهداشت تدوین شود.

وی با اشاره به اهمیت مقوله «محرمانگی اطلاعات» مردم و بیماران، افزود: اگر اطلاعات دارویی هموطنان ما به دست غریبه ها بیافتد، چه سوءاستفاده‌هایی می‌توانند از این اطلاعات داشته باشند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که نمی‌توان تمامی داروها را وارد چرخه توزیع اینترنتی کرد، ادامه داد: ساختار مولکولی برخی داروها حتی با یک تکان شدید به هم می‌ریزد. بنابراین، لازم است با روش های کاملا بهداشتی، جابجا و منتقل شوند.

احمدی بر لزوم رعایت «چرخه سرد» در توزیع دارو، تاکید و تصریح کرد: برخی داروها باید حتماً در دمای خاص جابه‌جا شوند و کسی که دارو را حمل می‌کند باید مجوزهای لازم و یخچال مخصوص داشته باشد. ما نمی‌توانیم با همان «پیک» که پیتزا به دست مشتری می رساند؛ دارو به دست بیمار برسانیم.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، فروش هر گونه دارو اعم از با نسخه و بدون نسخه الکترونیکی را ممنوع دانست و گفت: سکوها برای فروش دارو، مجوزی از سازمان غذا و دارو ندارند و فروش اینترنتی دارو، تخلف است.