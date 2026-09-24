وحشت در نیویورک؛ نتانیاهو در یک فرودگاه دوردست و نظامی فرود آمد 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که هواپیمای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در جریان سفر به آمریکا، به‌ دلیل ملاحظات امنیتی، در یک فرودگاه نظامی و دورافتاده در نیوجرسی فرود آمد.

دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امشب ساعت ۲۱:۰۰ به وقت فلسطین اشغالی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی خواهد کرد.

بر اساس اعلام دفتر نتانیاهو، وی در جریان سفر خود به نیویورک با رؤسای جمهور آرژانتین، بولیوی، پاراگوئه، پاناما و اتیوپی و همچنین معاون رئیس‌جمهور کلمبیا دیدار خواهد کرد. نتانیاهو همچنین قرار است با نخست‌ وزیران یونان، اسلوونی و پاپوآ گینه نو دیدار و گفتگو کند.

این در حالی است که روز چهارشنبه، درگیری‌هایی میان تعدادی از حامیان رژیم صهیونیستی با تظاهرات معترضان ضدصهیونیست در نزدیکی مقر سازمان ملل در نیویورک رخ داد.

بر اساس این گزارش، صدها معترض یهودی پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در مجمع عمومی سازمان ملل تجمع کردند.

نیروهای پلیس نیویورک میان معترضان مستقر شدند. حامیان رژیم صهیونیستی پلاکاردهایی با شعارهایی نظیر «یهودی‌ستیزی جهانی را همین حالا پایان دهید» و «یهودی‌ستیزی را متوقف کنید» در دست داشتند. در مقابل، معترضان یهودی ارتدوکس و ضدصهیونیست پشت حصارها ایستاده بودند و پوسترهایی از بنیامین نتانیاهو با عبارت «تحت تعقیب به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت» و همچنین سایر پلاکاردها در مخالفت با صهیونیسم حمل می‌کردند.

در همین راستا، جسی واینبرگ، پژوهشگر متخصص در روابط آمریکا و خاورمیانه در مؤسسه مطالعات «امنیت ملی»، به واشنگتن پست گفت: این واقعیت که این سفر صرفاً یک روزه است و اینکه ترامپ با او دیدار نخواهد کرد، وضعیت بغرنجی را که اسرائیل و سران آن در این لحظه در آن گرفتار شده‌اند، تأیید می‌کند.» وی افزود: «اسرائیل خود را در وضعیت خطرناکی می‌بیند.»

«واشنگتن پست» خاطرنشان کرد که این انزوا غافلگیرکننده نیست. مجمع عمومی سازمان ملل در سال گذشته شاهد خروج بیش از ۱۰۰ دیپلمات از بیش از ۵۰ کشور از سالن در یک اعتراض شدید و غیرعادی، پس از ورود نتانیاهو بود.