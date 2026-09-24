۳ نفر از کارکنان پالایشگاه آبادان مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنجشنبه در حاشیه عیادت از مصدومان این حادثه اظهار کرد: اقدامات درمانی لازم برای این افراد در حال انجام است و امیدواریم شرایط آنان بهبود یابد.

وی با اشاره به متفاوت بودن درجات سوختگی مصدومان افزود: همه اقدامات مورد نیاز در بیمارستان در حال انجام است و طبیعتاً طی ۲۴ ساعت آینده می‌توان درباره وضعیت آنان نظر قطعی‌تری داد.

استاندار خوزستان با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت خاطرنشان کرد: این افراد کارکنانی وظیفه‌شناس بودند که در سخت‌ترین شرایط و نقاط حساس صنعت مشغول به کار هستند و برای انجام وظایف و مأموریت‌های خود از جان مایه می‌گذارند.

موالی‌زاده در پایان با اشاره به تلاش دست‌اندرکاران بیمارستان طالقانی اظهار داشت: کادر بیمارستان پای کار هستند و امیدواریم مصدومان هرچه زودتر بهبود یابند و از این شرایط خارج شوند.