آذری: توسعه باجگیران نیازمند رویکرد چندلایه و اجماع مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری ظهر پنجشنبه در جلسه مشترک ساماندهی مرزی در سالن اجتماعات گمرک باجگیران که با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسئولان برگزار شد ضمن انتقاد از کمتوجهی به ظرفیتهای موجود در شهرستان، اظهار کرد: در شرایطی که ایران مقتدر با جنگ و فشارهای مختلف مواجه است باید از ظرفیتها و داراییهای خودمان به بهترین شکل استفاده کنیم و اجازه ندهیم فرصتهای موجود به دلیل نبود اجماع و هماهنگی از دست برود.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مرز باجگیران ادامه داد: ما در منطقه ظرفیتهایی داریم که میتوانند اشتغال و درآمد ایجاد کنند اما به دلیل برخی اختلافات و نبود اجماع این ظرفیتها بهدرستی فعال نشدهاند.
وی با بیان اینکه برای توسعه مرز باجگیران مطالعات و جلسات متعددی داشتهایم، گفت: باجگیران نیازمند یک رویکرد چندلایه است و باید با یک برنامه مشخص کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای این مرز تصمیمگیری کنیم.
پیگیری ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک با ترکمنستان
آذری یکی از مشکلات فعلی مرز باجگیران را محدودیتهای ایجادشده در روابط تجاری با ترکمنستان دانست و تصریح کرد: طی دو تا سه سال گذشته موضوع ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک با ترکمنستان را پیگیری کردهایم و در جلسات مشترک میان دو کشور نیز طرف ترکمن برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع هم در دولت شهید رئیسی مورد توجه قرار گرفت و هم در دولت فعلی که رئیسجمهور بر پیگیری آن تأکید داشته است و باید از این ظرفیت برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور استفاده کنیم.
وی با اشاره به نگرانیهای طرف ترکمن نسبت به مسائل امنیتی و مدیریتی در مرز، بیان کرد: بخشی از محدودیتهای موجود ناشی از رفتارها و تصمیمات مدیریتی خودمان بوده و باید با ایجاد هماهنگی و ثبات مدیریتی این نگرانیها را برطرف کنیم.
ضرورت ارتقای زیرساختها و تعریف مدل تجاری برای مرز
آذری با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساختهای مرز باجگیران گفت: امروز عدم تناسب زیرساختها با ظرفیت و داراییهای موجود یکی از مشکلات جدی مرز است در حالی که درآمد مرز میتواند رقم قابل توجهی باشد و نباید اجازه دهیم این منابع به دلیل نبود مدل مشخص تجاری و اختلافات مدیریتی درگیر شود.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید یک مدل تجاری مشخص برای مرز باجگیران تعریف شود و اگر برای اجرای آن نیاز به تصمیم مدیریتی وجود دارد باید مسئولیت آن نیز پذیرفته شود و مردم نباید هزینه نبود اجماع میان دستگاهها را بپردازند.
وی احیای روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ترکمنستان را نخستین اقدام کوتاهمدت دانست و گفت: در گام نخست باید روابط و تعاملات با ترکمنستان تقویت شود تا امکان اتخاذ تصمیمات مشترک فراهم شود همچنین باید توسعه تجارت و مدلهای مختلف تجارت مرزی از جمله تجارت چمدانی مورد بررسی قرار گیرد.
تنوعبخشی به سبد کالاهای تجاری مرز باجگیران
آذری بر ضرورت تنوعبخشی به سبد کالاهای تجاری مرز تأکید کرد و افزود: نباید ظرفیت تجارت مرزی را به چند کالای محدود وابسته کنیم، تنوعبخشی به سبد تجاری میتواند در کوتاهمدت به رونق اقتصادی مرز و منطقه کمک کند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک را از برنامههای میانمدت دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسیر ایجاد این منطقه طی شده است و طرف ترکمن نیز در صورت رفع نگرانیهای امنیتی و ایجاد اطمینان نسبت به رویکرد ایران آمادگی همکاری دارد.
وی همچنین با اشاره به پروژه گازرسانی به منطقه گفت: در دولت شهید رئیسی با وجود مخالفتها و تردیدهای موجود پروژه گازرسانی با نگاه به آینده و استفاده از ظرفیتهای دو کشور دنبال شد و امروز این پروژه در حال تکمیل است.
آذری ادامه داد: به دلیل مشکلات مالی ناشی از شرایط جنگی تکمیل پروژه با مشکل مواجه شده اما با توجه به اینکه برای تکمیل آن حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است باید از ظرفیت منابع موجود استفاده کنیم تا این پروژه به پایان برسد.
زیرساخت منطقه ویژه اقتصادی نیازمند بهروزرسانی است
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی همچنین بر تکمیل و بهروزرسانی زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی تأکید کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی قوچان و فاروج با پیگیریهای فراوان به تصویب رسیده اما صرف ایجاد عنوان و نصب تابلو کافی نیست و باید زیرساخت و جذابیت لازم برای حضور سرمایهگذاران ایجاد شود.
وی افزود: باید از ظرفیت منابع موجود برای بهروزرسانی زیرساختها استفاده کنیم و منتظر منابع جدید نباشیم چرا که سرمایهگذاری بخش خصوصی زمانی اتفاق میافتد که زیرساخت و مشوقهای لازم فراهم شده باشد.
آذری گردشگری را یکی از ظرفیتهای مهم بلندمدت منطقه دانست و گفت: منطقه باجگیران علاوه بر ظرفیت مرزی، از ظرفیتهای قابل توجه گردشگری برخوردار است و رودخانهها، درهها و طبیعت این منطقه میتواند زمینهساز توسعه گردشگری باشد.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی افزود: باید در کنار توسعه مرز حوزه گردشگری، خدمات درمانی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز در برنامه بلندمدت منطقه قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی موجود، اظهار کرد: برای انجام کوچکترین اقدامات زیرساختی گاهی باید دهها جلسه در تهران برگزار شود این روند نشان میدهد که باید ظرفیتهای موجود در منطقه را فعال و مسیر تصمیمگیری را کوتاهتر کنیم
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