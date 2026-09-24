به گزارش خبرگزاری به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (پنجشنبه، ۲ مهر) جلسه نظارتی سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران در قالب «پنجشنبههای نظارتی» با حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، مکاری، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، جمعی از معاونان ستادی و معاونان و مدیران سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.
ضرورت شتاببخشی به اقتصاد فضا
سیدستار هاشمی با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای احیا و بازسازی پژوهشگاه فضایی ایران، این اقدام را گامی مهم برای بازگرداندن توانمندیهای تحقیقاتی و کاربردی این مجموعه دانست و بر تداوم این مسیر تأکید کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به محدودیت منابع کشور، حرکت به سمت اقتصاد فضا را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی حوزه فضا از اولویتهای دولت چهاردهم است و باید با رویکردی عملیاتی، زمینه ارائه خدمات پایدار و باکیفیت به مردم فراهم شود.
وی با تقدیر از اقدامات انجامشده در زمینه درآمدهای اختصاصی، شرکتهای زایشی و مشارکت با بخش خصوصی، تأکید کرد: این رویکرد باید با سرعت بیشتری دنبال شود و ضربآهنگ حرکت به سمت اقتصاد فضا افزایش یابد.
یکپارچهسازی خدمات فضایی و جلوگیری از موازیکاری
هاشمی با اشاره به تعاملات انجامشده با دستگاهها و سازمانهای مختلف برای ارائه خدمات فضایی، بر یکپارچهسازی سکوها و پلتفرمهای خدمات فضایی تأکید کرد و آن را عاملی برای جلوگیری از موازیکاری و کاهش هزینههای دولت و مردم دانست.
وی افزود: رویکرد رئیسجمهور نیز بر یکپارچهسازی خدمات و جلوگیری از تحمیل هزینههای مضاعف است و سازمان برنامه و بودجه نیز از این رویکرد حمایت میکند.
وزیر ارتباطات همچنین بر آغاز برنامههای جذب نخبگان، حمایت از ایدههای نوآورانه و شکلگیری شرکتهای دانشبنیان فضایی تأکید کرد و تقویت دیپلماسی فضایی، ارتباط مؤثر با رسانهها و میزبانی از پژوهشگران و رسانههای بینالمللی را از دیگر الزامات توسعه این حوزه برشمرد.
تجاریسازی فناوری و تأمین مالی پایدار پروژهها
وزیر ارتباطات با اشاره به تفاهمنامههای راهبردی منعقدشده با بهرهبرداران بزرگ، بر فراهم کردن زمینه تجاریسازی فناوریهای فضایی و ایجاد صندوقهای پژوهش و فناوری فضایی برای تضمین پایداری مالی پروژهها تأکید کرد.
هاشمی با اشاره به ظرفیت موجود در پروژهها و پژوهشهای حوزه فضایی، بر استفاده از این ظرفیت برای توسعه اقتدار فضایی کشور تأکید کرد.
معیشت کارکنان؛ اولویت نخست
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از این نشست، معیشت کارکنان را از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات دانست و بر تسریع در تعیین تکلیف تعاونی مسکن و ارتقای رفاه کارکنان حوزه فضایی تأکید کرد.
وی خواستار پیگیری جدی این موضوع و ارائه گزارشهای منظم از روند اقدامات شد و با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با نهادهای مختلف برای تسهیل امور رفاهی، تأکید کرد: انضباط مالی باید بهصورت جدی رعایت شود و موضوع معیشت کارکنان در اولویت قرار گیرد.
تفکیک سیاستگذاری و اجرا و تبیین نسبت حوزه فضایی با «ایرانبوم»
هاشمی همچنین بر تفکیک روشن وظایف سیاستگذاری و نظارت سازمان فضایی از حوزه اجرا تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه زمانبندی ششماهه و یکساله برای تحقق این تفکیک شد.
وی با اشاره به «ایرانبوم» بهعنوان پروژه پرچمدار وزارت ارتباطات، بر ضرورت تعریف نسبت مأموریتها و پروژههای حوزه فضایی با زیستبوم دولت هوشمند تأکید کرد و گفت ارتباط حوزه فضایی با این زیستبومها باید بهصورت شفاف تبیین شود.
وزیر ارتباطات همچنین بر ارائه گزارشهای کمی، دقیق و مبتنی بر داده در جلسات «پنجشنبههای نظارتی» تأکید کرد و بهرهگیری همزمان از رویکردهای کمی و مشارکتی را برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود ضروری دانست.
ارائه گزارش سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی
در ابتدای این جلسه، سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، گزارشی از فعالیتها، اقدامات و برنامههای این سازمان ارائه کرد.
مکاری، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران نیز گزارشی از پروژههای تحقیقاتی، اقدامات انجامشده برای احیا و بازسازی پژوهشگاه و برنامههای پیشروی این مجموعه ارائه داد.
در ادامه، مدیران و معاونان پژوهشگاه فضایی ایران به تشریح برنامههای جاری و چشمانداز فعالیتهای خود در حوزههای تخصصی پرداختند.
در این نشست، معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز با بررسی مستند برنامهها و اقدامات سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی، دیدگاهها و پرسشهای خود را مطرح و پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد این مجموعهها ارائه کردند.
در حاشیه این جلسه، وزیر ارتباطات از هدیهای که با محوریت یک قرآن به او اهدا شد و انتخاب آیات قرآن برای این برنامه نیز قدردانی کرد. این قرآن از میان آثار بر جای مانده از آسیبهای واردشده به پژوهشکده سامانههای ماهواره پژوهشگاه فضایی در جریان حمله دشمن، از زیر آوار بیرون آورده شده و با وجود سوختگی جلد و حاشیهها، صفحات و آیات آن سالم باقی مانده است. این قرآن از یادگارهای مدیر پروژه ماهواره «مهدا» بود که در دوران همهگیری کرونا درگذشت.
سلسله نشستهای «پنجشنبههای نظارتی» بهصورت مستمر و هفتگی برگزار میشود و در این نشستها، عملکرد مجموعههای مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سیدستار هاشمی و تیم تخصصی وی، بهصورت کارشناسی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
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