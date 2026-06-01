به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد، اظهار داشت: هر آنچه نشانه دین خدا و مایه یادآوری مسیر حق باشد، در زمره شعائر الهی قرار میگیرد و از همین منظر، تکریم شخصیتهای بزرگ دینی و انقلابی که عمر خود را در راه اسلام و مردم صرف کردهاند، اهمیت ویژهای دارد.
امام جمعه دیّر افزود: امام خمینی(ره) شخصیتی بود که سالها تبعید، دوری از وطن و سختیهای فراوان را برای دفاع از اسلام، استقلال کشور و عزت ملت تحمل کرد و به همین دلیل، بزرگداشت ایشان در واقع پاسداشت یک مکتب الهی و انقلابی است.
وی با اشاره به سالروز ولادت امام هادی(ع) بیان کرد: مناسبتهای مذهبی و تجلیل از اهل بیت(ع) و بزرگان دین، باید با نگاه عمیق فرهنگی و اعتقادی برگزار شود، زیرا این مناسبتها در تقویت ایمان و معرفت جامعه نقش مؤثری دارند.
حسینی در ادامه، با نقل حدیثی از امام هادی(ع)، بر نقش تعیینکننده عالمان دین در دوران غیبت تأکید کرد و گفت: در عصر غیبت که جامعه با هجمههای فکری، جنگ نرم، عملیات شناختی و تبلیغات دشمن روبهرو است، عالمان بصیر و متعهد با هدایت فکری و دینی مردم، جامعه را از لغزش و انحراف حفظ میکنند.
حرمت ایام ارتحال امام حفظ شود
وی تقارن عید غدیر با ایام ارتحال امام خمینی(ره) را مورد اشاره قرار داد و افزود: برای این همزمانی باید تدبیری مناسب اندیشیده شود تا هم حرمت ایام ارتحال امام راحل حفظ شود و هم معارف غدیر، مسئله ولایت و نقش امامین انقلاب در احیای فرهنگ غدیر برای مردم تبیین شود.
امام جمعه دیّر تأکید کرد: در برنامههای پیشرو باید بر تبیین شخصیت امام خمینی(ره)، امام شهید، جایگاه امیرالمؤمنین(ع) و نقش ولایت در شکلگیری و استمرار حکومت دینی تأکید شود.
وی در پایان گفت: با برنامهریزی دقیق و همافزایی مجموعههای فرهنگی و اجرایی، میتوان از این ایام برای بازخوانی آرمانهای امام راحل و امام شهید، تبیین فرهنگ غدیر و انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل نوجوان و جوان بهخوبی بهره گرفت.
