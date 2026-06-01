مازندران میزبان رویداد ملی «فن باور»

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد ملی فن‌باور با هدف پیوند نخبگان و صنعتگران در شهر آمل برگزار می‌شود.

رویداد ملی فن‌باور با شعار سرمایه‌گذاری برای آینده ایران برگزار می شود.

استان‌های مازندران، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان میزبان این رویداد ملی هستند و نخستین ایستگاه آن در شهر آمل آغاز به کار می کند.

رویداد فن‌باور بستری برای شناسایی و پشتیبانی از استعدادهای بومی طراحی شده است که توانایی ایجاد تحول در صنایع کلیدی کشور را دارند.

در این رقابت ملی، تیم‌های خلاق پس از ارزیابی اولیه در مرحله نهایی به رقابت می‌پردازند. ۱۰ تیم برتر می‌توانند طرح‌های خود را در حضور سرمایه‌گذاران و صنعتگران مطرح ارائه کنند.

هدف اصلی این رویداد، فراهم کردن زمینه جذب سرمایه و شتاب‌دهی به ایده‌های برگزیده است.

محورهای اصلی این رویداد شامل انرژی، نفت، گاز و صنایع نیروگاهی، حمل و نقل ترکیبی، کشاورزی، امنیت غذایی و صنایع غذایی، زنجیره فولاد و صنایع وابسته، صنایع ساختمانی و فناوری‌های پیشرفته عمرانی، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی، صنایع معدنی و فناوری‌های اجتماعی است.

به تیم‌های اول تا سوم این رویداد تا سقف ۲ میلیارد تومان حمایت مالی و سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد.

نخبگان و تیم‌های فناور برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی http://bavar.daneshmandins.ir/registration.php مراجعه کنند.