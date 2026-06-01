دعوت وزیر تعاون برای حضور عموم مردم در جشن بزرگ عید غدیر

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در جشن بزرگ عید غدیر گفت: عید غدیر، عید ولایت و امامت، عید خاص شیعیان و ایرانی‌ها است. زبانم از توصیف این رویداد بزرگ قاصر است.

وی ادامه داد:اما یک نظریه‌ای وجود دارد که می‌گوید، نقش نفر دوم از نفر اول در رویدادها بیشتر است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در واقع نفر اول بودند و امیرالمومنین علیه‌السلام نفر دوم هستند. یک تعبیری دکتر شریعتی داشت، می‌گفت که وقتی این دست کوچک در کنار آن دست بزرگ قرار گرفت مسیر تاریخ عوض شد.