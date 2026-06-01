واردات از محل ارز صادرات خود تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، با توجه به درخواستهای متعدد واصله از سوی صادرکنندگان درخصوص فراهم شدن امکان انجام واردات از محل صادرات خود، بهویژه در شرایط فعلی اقتصادی و در ارتباط با پروانههای صادراتی سررسیدشده، با هدف تسهیل تأمین نیازهای تولیدی و تجاری و کاهش وقفه در فعالیت بنگاهها، کلیه صادرکنندگانی که نسبت به واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید، با قبض انبار حداکثر تا تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۵ اقدام نمودهاند، میتوانند از محل ارز حاصل ازصادرات پروانههای سالهای ۱۴۰۱ به بعد خود جهت تأمین ارز واردات خود تا حداکثر تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ بهرهمند شوند.
در این خصوص رعایت موارد زیر الزامی است:
تبصره ۱- در مواردی که مهلت قانونی پانزده ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه صادراتی منقضی شده باشد، صادرکننده موظف است ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ ریالی مقرر بابت عدم ایفای تعهد ارزی متعلقه اقدام نماید. پس از پرداخت مبلغ مذکور، امکان ثبت پروانه صادراتی بهعنوان منشأ ارز واردات در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد.
تبصره ۲- مبلغ مذکور معادل پنج درصد (۵٪) ارزش ریالی تعهد ایفانشده پروانه صادراتی براساس نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز در تاریخ روز مراجعه صادرکننده جهت پرداخت در سامانه جامع تجارت خواهد بود.
تبصره ۳- بانک مرکزی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران، ترتیبات لازم جهت پرداخت مبلغ متعلقه از طریق درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت را فراهم نموده تا متعاقب آن، امکان ثبت سیستمی پروانههای صادراتی در سامانه جامع تجارت بهعنوان منشأ ارز واردات ایجاد شود.
تبصره ۴- صادرکنندگانی که اقدام به ثبتسفارش کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید کشور وفق ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایند، میتوانند حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ نسبت به تأمین ارز واردات از محل پروانههای صادراتی خود اقدام نمایند.
تبصره ۵- ایفای تعهد ارزی پروانههای صادراتی که مهلت ۱۵ ماهه آنان سررسید شده، مشمول بهرهمندی از مشوقها و معافیت مالیاتی نخواهد شد.
تبصره ۶- بانکعامل ملزم است نسبت به اخذ تعهدنامه از صادرکنندگان جهت بهرهمندی از امکان فراهم شده در این ابلاغیه، اقدام کند.
