۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

درخواست شفاف سازی در مورد مالیات در رویه واردات بدون انتقال ارز

دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی خواستارشفاف‌سازی مالیاتی درباره نحوه محاسبه واردات بدون انتقال ارز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ذیل اتاق بازرگانی ایران در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار شفاف‌سازی فوری درباره نحوه محاسبه مالیات و تعیین مبنای نرخ ارز در واردات بدون انتقال ارز شده‌ است.

فعالان اقتصادی تاکید دارند نبود دستورالعمل روشن در این حوزه، می‌تواند ریسک حقوقی و مالی سنگینی برای واردکنندگان ایجاد کرده و در نهایت موجب کاهش استقبال از این رویه شود.

بر همین اساس، بخش خصوصی از سازمان امور مالیاتی درخواست کرده هرچه سریع‌تر چارچوب مشخص و شفافی درباره نحوه رسیدگی مالیاتی به واردات بدون انتقال ارز ابلاغ کند.

کد مطلب 6842665
سمیه رسولی

