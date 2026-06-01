تشکیل پرونده تعزیراتی برای ۸ واحد صنفی متخلف دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس آزاد پور در کارگروه امنیت غذایی و کنترل و تنظیم بازار شهرستان دلفان، اظهار داشت: وظیفه ما در این کارگروه، پاسداری از حقوق شهروندان در دسترسی به کالاهای اساسی باقیمت مصوب و کیفیت مطلوب است؛ لذا، انتظار میرود تمامی اعضا با جدیت نسبت به نظارت بر بازار اقدام کرده و با هرگونه اخلال در نظام توزیع، احتکار کالا و گرانفروشی، قاطعانه برخورد نمایند.
وی تصریح کرد: در جریان بازدید و بازرسی سرزده از سطح بازار، برای هشت واحد صنفی به دلیل گرانفروشی، عدم درج قیمت و امتناع از ارائه مدارک، پرونده تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب دلفان با اشاره به اهمیت راهبردی تأمین کالاهای اساسی، تأکید کرد: امنیت غذایی، خطقرمز دستگاه قضایی است و ما اجازه نخواهیم داد سودجویی عدهای محدود، معیشت و آرامش مردم را تحتالشعاع قرار دهد.
آزاد پور، تصریح کرد: در همین راستا دستگاههای نظارتی موظفاند با پایش مستمرِ روند عرضه، هرگونه ناهنجاری در بازار را رصد کرده و گزارشهای دقیق جهت اتخاذ تدابیر قضایی فوری به دادستانی ارائه دهند.
