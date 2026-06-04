علیرضا تابان گوینده باسابقه رادیو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت شرکت در راهپیمایی غدیر عنوان کرد: ابتدا باید بدانیم که غدیر تنها یک واقعه تاریخی نبوده که در دل کویر رخ داده باشد، غدیر به نوعی یک نقطه عطف است؛ نقطه‌ای که در آن مدیریت بشر به دست کسی سپرده می‌شود که تجسم عدالت و رحمت است. امروز وقتی در روز عید غدیر در خیابان‌ها راهپیمایی می‌کنیم، در واقع دوباره تجدید پیمان کرده و آن پیمان قدیمی را در دنیای امروز خودمان بازخوانی می‌کنیم.

وقتی ایمان جاری شود، تبدیل به قدرت می‌شود

وی افزود: وقتی ایمان در محیط اجتماعی جاری شود، تبدیل به یک قدرت می‌شود. الان بیش از ۹۰ شب است که مردم ما با آن ایمان راسخی که دارند، قدرت خودشان را به نمایش می‌گذارند و نه تنها به کشور، بلکه به جهانیان این حقانیت را ثابت می‌کنند. وقتی هزاران هزار نفر با یک هدف و در یک مسیر گام برمی‌دارند، می‌توان به واقع گفت که پیامشان فراتر از یک جشن ساده است، بلکه آنها می‌گویند ما هنوز بر سر آن پیمانی که بستیم هستیم و در هیچ طوفانی لنگرگاه خودمان را گم نکرده و نخواهیم کرد.

تابان با اشاره به نگاه رهبر شهید به راهپیمایی گفت: اگر به دیدگاه حضرت آقای شهیدمان نگاه کنیم، ایشان این راهپیمایی را یک پیام زنده می‌دانستند. به نظر ایشان، حضور مردم در میدان بزرگترین پاسخ به جنگ نرم و پروژه‌های ناامیدکننده‌ای است که غرب و استعمارگران برای میهن ما برنامه‌ریزی کرده‌اند. دشمن می‌خواهد ما را به سوی انزوا بکشاند، می‌خواهد باور کنیم که ما تنها هستیم، یا اینکه مثلاً کسی دیگر به این ارزش‌ها اهمیت نمی‌دهد. اما وقتی مردم در راهپیمایی عظیم غدیر حضور پیدا می‌کنند، این توهم تنهایی خرد می‌شود، می‌شکند و از بین می‌رود. این راهپیمایی موجب همبستگی بیشتر ما می‌شود و به نوعی یک تمرین بسیار قوی برای انسجام ما است. وقتی ما در کنار هم گام بر می‌داریم، نه تنها به دنیا می‌گوییم که مقتدر هستیم، بلکه به خودمان هم یادآوری می‌کنیم که ما با هم هستیم پس پیروز خواهیم بود. راهپیمایی غدیر یک اعلام وفاداری است؛ وفاداری به حقیقتی که از روز اول در غدیر جاری شد و امروز در گام‌های استوار مردم شریف سرزمینم ایران نمود پیدا کرده است.

این گوینده رادیو در پایان با بیان صفات رهبر شهید اظهار کرد: وقتی رهبر ما در کنار برخی از اعضای خانواده‌شان به شهادت رسیدند و دروغ‌های رسانه‌های وطن‌فروش آشکار شد، مردمی هم که پیش از این شاید همراه نبودند یا اصلاً اعتقادی نداشتند، باور کردند که اگر روزی اتفاقی بیفتد، این سخن رهبر شهید که مردم این سرزمین مبعوث می‌شوند و خودشان این کشور را حفظ می‌کنند، محقق می‌شود. حضرت آقای شهید تنها یک رهبر سیاسی نبودند؛ پدری بودند در لباس روحانیت، مجتهدی اعلم و جامع‌الشرایط که هرگز نظیری نداشت. در این شب‌ها مردم از راه‌هایی که کج بودند بازگشتند و حالا همه آنها باور دارند که فرزند خلف ایشان شایسته رهبری است. بی‌شک راهپیمایی غدیر امسال یکی از شلوغ‌ترین راهپیمایی‌هایی خواهد بود که برگزار می‌شود.