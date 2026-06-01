به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۰ کیلومتری عید غدیر، نوشت: ملت بزرگ ایران با حضور حماسی خود در این مراسم، بار دیگر اهمیت و جایگاه ولایت در نظام اسلامی را به جهان یادآور خواهند شد.

متن پیام وزیر راه و شهرسازی بدین شرح است؛

به نام عالیِ اعلایِ علی آفرین

در میانه روزهای پر تب و تاب مقاومت در برابر دشمن دژخیم آمریکایی - صهیونی؛ دهه امامت و ولایت با سالگرد رحلت امام امت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و قیام ۱۵ خرداد که مبدا پیروزی این انقلاب بود، مقارن شده است؛ مناسبت‌هایی که تماما یادآور نقش و جایگاه امامت و ولایت در جامعه اسلامی ایران هستند.

پاسداشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ فرماندهان شهیر و فرشته های خونین بال مدرسه شجره طیبه میناب و سایر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر؛ پس از موسم توحیدی حج ابراهیمی، تجدید بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی و ادامه مسیر ولایت است.

مردم مبعوث شده ایران عزیز، با شکوه و با ایمان، با حضور حماسی خود در راهپیمایی میلیونی عید غدیر؛ دیگر بار اهمیت و جایگاه ولایت در نظام اسلامی را به جهان یادآور خواهد شد و هنگامه ولایت امیر مومنان علی علیه السلام را به شور و حماسه حضور خود پیوند زده و یکصدا و باشکوه، نام و مرام و کلام ساقی کوثر را فریاد خواهد کرد.

خانواده بزرگ‌ وزارت راه و شهرسازی نیز در این آیین باشکوه، همراه و همپای مردمان آگاه و ولایت مدار ایران به میدان آمده و غریو ولایت و حقانیت فاتح خیبر را طنین انداز و با امام و مقتدای خود تجدید بیعت خواهند کرد.