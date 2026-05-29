حسینی نسب: تجمعات سه ماهه مردم مبعوث شده درسنامه مکتب غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با اشاره به واقع غدیر و با بیان اینکه حضرت امیر المؤمنین امام منصوب از طرف خدا و هدایتگر به حق بوده و منکر آن حضرت ملعون و مغضوب خداست، گفت: حضرت علی (ع) اولین مومن، اولین موحد، اولین نمازگزار، اولین مجاهد، اولین فداکار، اولین حامی پیامبر است.

وی به تبیین اهمیت غدیر و ولایت امیرالمؤمنین (ع) پرداخت و گفت: مناسبت های ماه ذی الحجه از فضیلت رویداد سدّ الابواب در روز عرفه (نُهُم ذی‌حجة)، تا روز عید غدیر (۱۸ ذی‌حجة) و روز مباهله تا رویداد نزول سوره انسان در شأن اهل بیت علیهم السلام (۲۵ ذی‌حجة)، سرشار و مملو از رویدادهایی است که هر کدام به نوبه خود ادله و براهینی برای اثبات ولایت و امامت ائمه اطهار علیهم السلام است که دست تقدیر الهی آنها را گرداگرد روز بزرگ‌ترین عید خدا، عید غدیر چیده است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه این بازه زمانی، فرصت بسیار مناسبی برای عمل فردی و تشکیلاتی به امر مهم پیامبر الهی (ص) که فرمود «فَلیُبَلِّغِ الحاضِرُ الغائِبَ وَ الوالِدُ الوَلَدَ إلَی یَومِ القیامَةِ»- یعنی تبلیغ غدیر و ولایت امیرالمؤمنین (ع)، افزود: بر اساس دستور پیامبر اعظم (ص) مسئولیت انتقال پیام غدیر به نسل‌های آینده وظیفه همه مسلمانان است. این مسئولیت از طریق انتقال شفاهی، نوشتاری، تربیتی و حتی استفاده از ابزارهای نوین تبلیغی باید ادامه یابد.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش فرهنگ غدیر در خانواده بر اساس دستور پیامبر (ص) که فرمود والدین به فرزندان خود داستان غدیر را بیان کنند، گفت: مسئولیت والدین در انتقال مفاهیم دینی، به‌ویژه ولایت امیرالمؤمنین(ع)، به فرزندان است. این آموزش باید از کودکی آغاز شود تا نسل‌های آینده با هویت ولایت‌مداری و ارزش‌های غدیر آشنا شوند.

خطیب جمعه سلطانیه با تاکید بر تداوم رسالت تبلیغ فرهنگ غدیر تا قیامت و با بیان اینکه هر فرد مسلمان، فارغ از جایگاه اجتماعی، موظف است در حد توان خود به تبلیغ غدیر بپردازد. این فرمایش از خطبه غدیر، دستورالعملی الهی برای حفظ و تداوم اسلام ناب است، گفت: صاحبان تریبون در فضای حقیقی و مجازی از علما، اساتید، نخبگان، معلمان، ورزشکاران و صدا و سیما، مطبوعات و همه باید مُبَلّغ غدیر و ولایت امیرالمؤمنین باشند. بیان داستان غدیر بصورت قصه توسط والدین، ارسال پیامک، توئیت، تحقیق درباره غدیر، سخنرانی درباره اهمیت غدیر و اطعام غدیر یا مشارکت در اطعام غدیر همه مصداق تبلیغ غدیر است.

حسینی نسب با تصریح به اینکه غدیر یک مکتب است و اطاعت از ائمه معصومین، ولایت پذیری و اطاعت از رهبر الهی و ایستادگی در برابر مخالفان و مستکبران خط رهبران الهی درسنامه غدیر است، ادامه داد: تجمعات سه ماهه مردم مبعوث شده و غدیری درسنامه مکتب غدیر است.

امام جمعه سلطانیه ادامه داد: وقوع پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، مقاومت و ایستادگی در ۴۷ سال گذشته از همه مهم‌تر، پیروزی‌های این ملت بزرگ، در سه دفاع مقدس (جنگ ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان) مبتنی بر گفتمان غدیر است.

باید مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم در تجمعات شنیده شود

وی با بیان اینکه وقتی ما بعثت مردم را باور داریم، باید مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم در تجمعات شنیده شود، افزود: تحقق شروط رهبر معظم انقلاب اسلامی در مذاکره و مقابله با مفسدان اقتصادی، مهار گرانی ها و تدبیر در برابر هنجارشکنان فرهنگی از مطالبات ملت مبعوث است. قوای سه گانه باید در سطح و تراز ملت مبعوث باشد.

خطیب جمعه سلطانیه با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و با بیان اینکه این پیام فراخوان مجلس شورای اسلامی به اقدام و عمل در تراز ملت مبعوث است، افزود: گره‌گشایی از مسائل اقتصادی و معیشتی، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم، محرومیت‌زدایی، رونق تولید و اشتغال و امید آفرینی نماد مجلس در تراز ملت همیشه در صحنه است.

حسینی نسب با گرامیداشت ۱۴ خرداد، سالروز ارتحال امام خمینی ره و با بیان اینکه امام خمینی(ره)به اعتقاد دوستان و اعتراف دشمنان یکی از تأثیرگذارترین اشخاص در دوران معاصر است به‌گونه‌ای که باید این عصر را «عصر امام خمینی» نامید، گفت: امام با اینکه عارف بود، سیاستمدار هم بود، با اینکه مهربان بود، شجاع هم بود.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه ایستادگی در برابر قدرت‌های خارجی و نداشتن سر سازش با این قدرت‌ها؛ اهمیت دادن به توانایی ملتها و «اصل» دانستن آنها؛ اصرار بر ایجاد روابط سالم دوستانه با دولت‌ها؛ حفظ مردمی بودن حکومت و حفظ ارتباط با آنها و حفظ وحدت ملی و ایجاد یکپارچگی در میان ملت از اصول اساسی و تغییرناپذیر مکتب امام راحل در بیان امام شهید بود و این اصول توسط رهبر شهید انقلاب ادامه داشت، گفت: امام راحل و رهبر شهید تربیت شده مکتب غدیر هستند.

وی از دخانیات بعنوان دشمن خاموش بشریت نام برد که سالانه ۸ میلیون نفر در جهان به سبب مصرف آن جان خود را از دست می دهند و علاوه بر آن، اثرات مخربی بر اقتصاد، فرهنگ و جامعه‌ی دارد، گفت: روز جهانی بدون دخانیات، فرصتی برای توجه همگانی و مؤثر به یکی از اَبَرچالش‌های سلامت عمومی جهان به نام دخانیات و بویژه سیگار است.

حسینی نسب با بیان اینکه سیگار نه نشانه‌ی آزادی است و نه قدرت و نه جذابیت، بلکه نشانه‌ی اسارت در چنگال اعتیاد است، ادامه داد: خطرناکتر اینکه سن استعمال سیگار هم کاهش یافته و جوانان و نوجوانان هم مبتلا می شوند. وقتی عواقب سیگار این است. حال باید متوجه شد که مواد مخدر بسیار خطرناکتر از دخانیات است.