سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۲۲ کشتی تجاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) با انتشار پیامی مدعی شد تاکنون مسیر ۱۲۲ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

این نهاد در ادامه ادعای خود افزود: برای اطمینان از اجرای کامل محاصره دریایی علیه ایران، تاکنون ۱۲۲ کشتی تجاری را تغییر مسیر دادیم.

سنتکام همچنین در راستای تقویت روحیه نیروهای خود مقابل نیروهای دفاعی ایران ادعا کرد: ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن همچنان از محاصره دریایی علیه ایران حمایت می‌کند.