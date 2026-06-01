دولت ۶.۵ همت از تعهدات خود در پروژه آزادراه تهران - شمال عقب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی امروز (دوشنبه، ۱۱ خرداد) در نشست خبری حاشیه نمایشگاه ایران پروژه، با اشاره به آخرین وضعیت قطعه سوم آزادراه تهران - شمال، گفت: قطعه سوم این آزادراه یکی از طولانیترین و سختترین مراحل کار در اجرای این پروژه محسوب میشود.
وی افزود: پروژه آزادراه تهران - شمال از سال ۷۵ آغاز و مقرر شد منابع مالی آن از محل واگذاری اراضی اطراف مسیر تأمین شود، اما عملاً تا سال ۹۱ اقدام مؤثری در آن صورت نگرفت و پس از آن شاهد اجرای جدی پروژه بودیم. این پروژه از پیچیدگیهای فراوانی در حوزه اراضی برخوردار بوده و بیش از ۴۰ درصد مسیر آن را تونلها و پلها تشکیل میدهند. همچنین زمین و مسیر این منطقه کوهستانی جوان بوده و هنوز به ثبات کامل نرسیده است که همین موضوع اجرای پروژه را با دشواریهای بیشتری مواجه کرده است.
دهقان بیان کرد: با وجود این شرایط و مشخصات فنی، عملیات اجرایی پروژه آزادراه تهران - شمال با بالاترین استانداردهای ایمنی و مهندسی در حال انجام است. اجرای این پروژه بزرگ آزادراهی حاصل همکاری مشترک دولت و بنیاد مستضعفان است و بنیاد همواره سهم و تعهدات خود را به خوبی ایفا کرده است، در حالی که دولت به نرخ امروز حدود ۶.۵ همت از برنامهریزیهای پیشبینی شده خود عقب است.
وی یادآور شد: در حال حاضر مسیر مورد نظر برای اجرای قطعه سوم آزادراه تهران - شمال انتخاب شده و تمامی پیشبینیهای لازم برای آغاز عملیات در آن انجام شده است؛ در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز و رفع مسائل و مشکلات زیستمحیطی، میتوان شاهد شتاب جدی در روند اجرای این پروژه بود و معتقدم طی ۴ تا ۵ سال آینده امکان بهرهبرداری و تکمیل این پروژه فراهم خواهد شد.
هیچ شرکت زیاندهی در بنیاد مستضعفان وجود ندارد
این مقام مسئول با اشاره به ساماندهی شرکتهای زیرمجموعه این بنیاد، گفت: شرکتهای زیانده را در سال ۱۴۰۳ شناسایی کردیم و تمامی این شرکتها یا ادغام شدند و یا از مجموعه خارج شدند؛ در حال حاضر هیچ شرکت زیاندهی در مجموعه بنیاد مستضعفان وجود ندارد.
در بخش معدن به دنبال انحصار نیستیم
دهقان درخصوص فعالیتهای بنیاد مستضعفان در حوزه معدن تصریح کرد: عمده فعالیتهای ما در این حوزه بر بخشهای فولاد و مس متمرکز است. با این حال تلاش ما بر این است که حضور بنیاد در بخش معدن، با هدف توسعه فناوری و ارتقای ظرفیتهای معدنی کشور همراه باشد.
رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: در مسیر توسعه فعالیتهای معدنی، به دنبال ایجاد انحصار نیستیم.
نمیخواهیم رقیب بخش خصوصی و مردم باشیم
وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان در گذشته بیش از ۲۲۰ شرکت در اختیار داشت، ادامه داد: اگر قرار باشد در تمامی حوزهها حضور داشته باشیم، عملاً به رقیب مردم و بخش خصوصی تبدیل خواهیم شد. بر همین اساس، شرکتهای خود را به موتورهای محرک و پیشران اقتصاد تبدیل میکنیم.
دهقان افزود: این نقش پیشرانی در دو حوزه اصلی معنا پیدا میکند که نخستین آن الگوسازی و توسعه فناوری است. ما با سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه، تقویت استعدادها و ورود به حوزه شرکتهای دانشبنیان، به دنبال بهروزرسانی و ارتقای فضای کسبوکار کشور هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز تعداد شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به ۱۱۰ شرکت کاهش یافته و همچنان به دنبال کاهش تعداد آنها هستیم تا مانعی برای فعالیت و توسعه خصوصی ایجاد نشود.
