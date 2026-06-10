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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

دهقان: مدارس کم‌برخوردار به زیرساخت‌های فناوری نوین مجهز می‌شوند

دهقان: مدارس کم‌برخوردار به زیرساخت‌های فناوری نوین مجهز می‌شوند

رئیس بنیاد مستضعفان از اجرای برنامه تجهیز مدارس مناطق کم‌برخوردار به زیرساخت‌های فناوری خبر داد و گفت: تجهیز مدارس به امکانات پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی امروز (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) در آیین افتتاح کارگاه‌های رایانه‌ای مدارس استعدادهای درخشان در مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بنیاد مستضعفان در حوزه توانمندسازی، توجه به آموزش و توسعه عدالت آموزشی است. بر همین اساس تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان مناطق محروم به امکانات آموزشی را فراهم کنیم.

وی افزود: رویکرد بنیاد مستضعفان صرفاً اجرای پروژه‌های عمرانی یا افزایش آمار فعالیت‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم اقدامات انجام شده اثرگذاری واقعی و ملموسی در زندگی دانش‌آموزان و آینده کشور داشته باشد. هر هزینه‌ای که در حوزه آموزش انجام می‌شود باید به نتایج مشخص و قابل اندازه‌گیری منجر شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به تمرکز این نهاد بر حمایت از دهک‌های کم‌برخوردار جامعه، بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام شده به گونه‌ای است که دانش‌آموزان دهک‌های اول تا چهارم درآمدی به صورت ویژه تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی قرار گیرند و مسیر پیشرفت علمی آنها از مقاطع ابتدایی تا ورود به دانشگاه تسهیل شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته برنامه‌هایی برای شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم آغاز شد و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. در حال حاضر بخش مهمی از تمرکز بنیاد بر دانش‌آموزان سال‌های پایانی متوسطه و آمادگی آنان برای موفقیت در آزمون سراسری و ورود به رشته‌های برتر دانشگاهی است.

دهقان با تأکید بر اینکه مسیر توسعه و پیشرفت کشور از آموزش می‌گذرد، اظهار کرد: توسعه اقتصادی، پیشرفت علمی، ارتقای هویت ملی و حتی شکل‌گیری سرمایه اجتماعی پایدار، همگی وابسته به کیفیت نظام آموزشی هستند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این حوزه باید به عنوان یک اقدام راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به آموزش و تربیت، یادآور شد: نباید در مسیر ارتقای علمی دانش‌آموزان از ابعاد تربیتی غفلت شود. هدف نهایی نظام آموزشی باید تربیت نسلی باشد که ضمن برخورداری از دانش و مهارت، خود را متعهد به خدمت به جامعه و کشور بداند.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: اگر در یک منطقه محروم بتوانیم چند پزشک متخصص، مهندس، پژوهشگر یا ورزشکار ملی تربیت کنیم، این افراد می‌توانند به الگوهای موفق برای نسل‌های بعدی تبدیل شوند و امید، هویت و انگیزه پیشرفت را در آن منطقه تقویت کنند.

وی با اشاره به تحولات فناوری در نظام‌های آموزشی جهان گفت: امروز نقش معلم نسبت به گذشته تغییر کرده است. در گذشته معلم منبع اصلی انتقال اطلاعات بود، اما اکنون دانش‌آموزان از طریق ابزارهای دیجیتال و فضای مجازی به حجم گسترده‌ای از اطلاعات دسترسی دارند. بنابراین نقش اصلی معلمان، هدایت، تربیت، تقویت قدرت تحلیل و کمک به دانش‌آموزان برای انتخاب مسیر درست است.

دهقان بیان کرد: بر همین اساس بنیاد مستضعفان طراحی و توسعه پلتفرم‌های آموزشی تعاملی را در دستور کار قرار داده تا دانش‌آموزان بتوانند در بستری هوشمند و دوطرفه از خدمات آموزشی بهره‌مند شوند و فرآیند یادگیری از حالت یک‌سویه خارج شود.

وی همچنین از اجرای برنامه تجهیز مدارس مناطق کم‌برخوردار به زیرساخت‌های فناوری خبر داد و گفت: علاوه بر توسعه محتوای آموزشی، تجهیز مدارس به امکانات پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در دستور کار قرار گرفته است تا دانش‌آموزان این مناطق از فرصت‌های آموزشی روز دنیا بهره‌مند شوند.

رئیس بنیاد مستضعفان تصریح کرد: در مناطقی که امکان تجهیز همه مدارس به صورت همزمان وجود ندارد، مراکز آموزشی و مدارس محوری ایجاد می‌شود تا چندین مدرسه بتوانند به صورت مشترک از امکانات فناورانه و آموزشی استفاده کنند.

وی با اشاره به همکاری گسترده بنیاد مستضعفان با وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و سایر دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: اجرای این طرح حاصل یک کار جمعی و هماهنگ میان مجموعه‌های مختلف است و استمرار آن نیازمند همراهی همه نهادهای مسئول خواهد بود.

دهقان در پایان خاطرنشان کرد: هدف بنیاد مستضعفان صرفاً اجرای پروژه‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با ریل‌گذاری صحیح و ایجاد سازوکارهای پایدار، مسیری شکل گیرد که به صورت مستمر تقویت شود و آثار آن در آینده کشور و توسعه سرمایه انسانی ایران نمایان شود.

کد مطلب 6856204
زهره آقاجانی

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