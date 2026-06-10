به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی امروز (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) در آیین افتتاح کارگاه‌های رایانه‌ای مدارس استعدادهای درخشان در مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بنیاد مستضعفان در حوزه توانمندسازی، توجه به آموزش و توسعه عدالت آموزشی است. بر همین اساس تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان مناطق محروم به امکانات آموزشی را فراهم کنیم.

وی افزود: رویکرد بنیاد مستضعفان صرفاً اجرای پروژه‌های عمرانی یا افزایش آمار فعالیت‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم اقدامات انجام شده اثرگذاری واقعی و ملموسی در زندگی دانش‌آموزان و آینده کشور داشته باشد. هر هزینه‌ای که در حوزه آموزش انجام می‌شود باید به نتایج مشخص و قابل اندازه‌گیری منجر شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به تمرکز این نهاد بر حمایت از دهک‌های کم‌برخوردار جامعه، بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام شده به گونه‌ای است که دانش‌آموزان دهک‌های اول تا چهارم درآمدی به صورت ویژه تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی قرار گیرند و مسیر پیشرفت علمی آنها از مقاطع ابتدایی تا ورود به دانشگاه تسهیل شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته برنامه‌هایی برای شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم آغاز شد و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. در حال حاضر بخش مهمی از تمرکز بنیاد بر دانش‌آموزان سال‌های پایانی متوسطه و آمادگی آنان برای موفقیت در آزمون سراسری و ورود به رشته‌های برتر دانشگاهی است.

دهقان با تأکید بر اینکه مسیر توسعه و پیشرفت کشور از آموزش می‌گذرد، اظهار کرد: توسعه اقتصادی، پیشرفت علمی، ارتقای هویت ملی و حتی شکل‌گیری سرمایه اجتماعی پایدار، همگی وابسته به کیفیت نظام آموزشی هستند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این حوزه باید به عنوان یک اقدام راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به آموزش و تربیت، یادآور شد: نباید در مسیر ارتقای علمی دانش‌آموزان از ابعاد تربیتی غفلت شود. هدف نهایی نظام آموزشی باید تربیت نسلی باشد که ضمن برخورداری از دانش و مهارت، خود را متعهد به خدمت به جامعه و کشور بداند.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: اگر در یک منطقه محروم بتوانیم چند پزشک متخصص، مهندس، پژوهشگر یا ورزشکار ملی تربیت کنیم، این افراد می‌توانند به الگوهای موفق برای نسل‌های بعدی تبدیل شوند و امید، هویت و انگیزه پیشرفت را در آن منطقه تقویت کنند.

وی با اشاره به تحولات فناوری در نظام‌های آموزشی جهان گفت: امروز نقش معلم نسبت به گذشته تغییر کرده است. در گذشته معلم منبع اصلی انتقال اطلاعات بود، اما اکنون دانش‌آموزان از طریق ابزارهای دیجیتال و فضای مجازی به حجم گسترده‌ای از اطلاعات دسترسی دارند. بنابراین نقش اصلی معلمان، هدایت، تربیت، تقویت قدرت تحلیل و کمک به دانش‌آموزان برای انتخاب مسیر درست است.

دهقان بیان کرد: بر همین اساس بنیاد مستضعفان طراحی و توسعه پلتفرم‌های آموزشی تعاملی را در دستور کار قرار داده تا دانش‌آموزان بتوانند در بستری هوشمند و دوطرفه از خدمات آموزشی بهره‌مند شوند و فرآیند یادگیری از حالت یک‌سویه خارج شود.

وی همچنین از اجرای برنامه تجهیز مدارس مناطق کم‌برخوردار به زیرساخت‌های فناوری خبر داد و گفت: علاوه بر توسعه محتوای آموزشی، تجهیز مدارس به امکانات پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در دستور کار قرار گرفته است تا دانش‌آموزان این مناطق از فرصت‌های آموزشی روز دنیا بهره‌مند شوند.

رئیس بنیاد مستضعفان تصریح کرد: در مناطقی که امکان تجهیز همه مدارس به صورت همزمان وجود ندارد، مراکز آموزشی و مدارس محوری ایجاد می‌شود تا چندین مدرسه بتوانند به صورت مشترک از امکانات فناورانه و آموزشی استفاده کنند.

وی با اشاره به همکاری گسترده بنیاد مستضعفان با وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و سایر دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: اجرای این طرح حاصل یک کار جمعی و هماهنگ میان مجموعه‌های مختلف است و استمرار آن نیازمند همراهی همه نهادهای مسئول خواهد بود.

دهقان در پایان خاطرنشان کرد: هدف بنیاد مستضعفان صرفاً اجرای پروژه‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با ریل‌گذاری صحیح و ایجاد سازوکارهای پایدار، مسیری شکل گیرد که به صورت مستمر تقویت شود و آثار آن در آینده کشور و توسعه سرمایه انسانی ایران نمایان شود.