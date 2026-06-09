به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از آغاز به کار رویداد ملی فن‌باور در نخستین ایستگاه خود در شهر آمل خبر داد و اعلام کرد: این رویداد با هدف ایجاد پیوند میان نخبگان و صنعتگران کشور و با تمرکز بر سرمایه‌گذاری روی تیم‌های فناور طراحی و اجرا شده است.

بر اساس اعلام بنیاد مستضعفان، این رویداد ملی به‌عنوان برنامه‌ای جامع، راهبردی و اثرگذار در حوزه شناسایی، پایش، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری بر نخبگان، صاحبان ایده و استارت‌آپ‌های توانمند سراسر کشور، با محوریت صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر باور از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابعه مجموعه تحقیق و توسعه دانشمند وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

رویداد ملی فن‌باور با همکاری پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، فعالان اقتصادی، بازیگران حوزه استارت‌آپی و صنایع زیرمجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال ۱۴۰۵ در ۶ استان دیگر نیز برگزار شود، تا یک پیوند واقعی و هوشمند میان ظرفیت‌های بومی و زیرساخت‌های ملی توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری برقرار شود.

رویکرد محوری این طرح نیز فراهم‌سازی بستری پویا و فراگیر برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای نهفته در سراسر کشور است تا نخبگان و صاحبان ایده بتوانند ضمن طی کردن مسیر رشد و توسعه، به شبکه‌های ملی سرمایه‌گذاری، فناوری و کارآفرینی متصل شوند.

بر اساس این گزارش، نخستین ایستگاه رویداد ملی فن‌باور طی روزهای ۱۶ و ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ در دانشگاه شمال آمل استان مازندران و با حضور بیش از ۱۵۰ تیم برگزار شد. در روز نخست، پس از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و جلسات منتورینگ، تیم‌های شرکت‌کننده وارد فرآیند غربالگری اولیه شدند که در نهایت ۱۲ تیم موفق شدند به مرحله نهایی و روز دوم رقابت‌ها راه پیدا کنند.

در روز دوم و پایانی نیز پس از ارائه‌ همه تیم‌ها و امتیازدهی داوران رویداد، تیم‌های برتر اول تا سوم جهت سرمایه‌گذاری تا سقف ۲ میلیارد تومان به صندوق باور معرفی شدند.

همچنین ۱۲ تیم برتر راه‌یافته به روز دوم رویداد، عضویت یکساله باشگاه فن‌باور را کسب کردند.