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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

حمایت ۲ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان از تیم‌های فناور

حمایت ۲ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان از تیم‌های فناور

بنیاد مستضعفان از آغاز به کار رویداد ملی فن‌باور در نخستین ایستگاه خود در شهر آمل، با هدف ایجاد پیوند میان نخبگان و صنعتگران کشور و با تمرکز بر سرمایه‌گذاری روی تیم‌های فناور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از آغاز به کار رویداد ملی فن‌باور در نخستین ایستگاه خود در شهر آمل خبر داد و اعلام کرد: این رویداد با هدف ایجاد پیوند میان نخبگان و صنعتگران کشور و با تمرکز بر سرمایه‌گذاری روی تیم‌های فناور طراحی و اجرا شده است.

بر اساس اعلام بنیاد مستضعفان، این رویداد ملی به‌عنوان برنامه‌ای جامع، راهبردی و اثرگذار در حوزه شناسایی، پایش، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری بر نخبگان، صاحبان ایده و استارت‌آپ‌های توانمند سراسر کشور، با محوریت صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر باور از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابعه مجموعه تحقیق و توسعه دانشمند وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

رویداد ملی فن‌باور با همکاری پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، فعالان اقتصادی، بازیگران حوزه استارت‌آپی و صنایع زیرمجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال ۱۴۰۵ در ۶ استان دیگر نیز برگزار شود، تا یک پیوند واقعی و هوشمند میان ظرفیت‌های بومی و زیرساخت‌های ملی توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری برقرار شود.

رویکرد محوری این طرح نیز فراهم‌سازی بستری پویا و فراگیر برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای نهفته در سراسر کشور است تا نخبگان و صاحبان ایده بتوانند ضمن طی کردن مسیر رشد و توسعه، به شبکه‌های ملی سرمایه‌گذاری، فناوری و کارآفرینی متصل شوند.

بر اساس این گزارش، نخستین ایستگاه رویداد ملی فن‌باور طی روزهای ۱۶ و ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ در دانشگاه شمال آمل استان مازندران و با حضور بیش از ۱۵۰ تیم برگزار شد. در روز نخست، پس از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و جلسات منتورینگ، تیم‌های شرکت‌کننده وارد فرآیند غربالگری اولیه شدند که در نهایت ۱۲ تیم موفق شدند به مرحله نهایی و روز دوم رقابت‌ها راه پیدا کنند.

در روز دوم و پایانی نیز پس از ارائه‌ همه تیم‌ها و امتیازدهی داوران رویداد، تیم‌های برتر اول تا سوم جهت سرمایه‌گذاری تا سقف ۲ میلیارد تومان به صندوق باور معرفی شدند.

همچنین ۱۲ تیم برتر راه‌یافته به روز دوم رویداد، عضویت یکساله باشگاه فن‌باور را کسب کردند.

کد مطلب 6855260
زهره آقاجانی

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