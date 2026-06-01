استاندار قزوین: رفع موانع تولید اولویت مدیریت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری استاندار قزوین به همراه مجید فراهانی معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیسجمهور، بعد از ظهر دوشنبه از چند واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان در شهرستانهای البرز و آبیک بازدید کرد.
در جریان این بازدیدها، روند فعالیت خطوط تولید، ظرفیتهای صنعتی، چالشهای زیرساختی، مسائل مرتبط با توسعه واحدهای تولیدی و موانع پیشروی صنایع مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان استانی و کشوری از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات فعالان صنعتی قرار گرفتند.
استاندار قزوین در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر نقش صنایع در توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: واحدهای صنعتی فعال، موتور محرک اقتصاد استان هستند و رفع موانع پیشروی آنها از مهمترین اولویتهای مدیریت ارشد استان به شمار میرود.
وی افزود: با رویکردی عملیاتی و میدانی، مسائل و چالشهای بخش تولید را دنبال میکنیم تا مسیر رشد، توسعه و پایداری واحدهای صنعتی هموار شود. حمایت از تولیدکنندگان در واقع حمایت از اشتغال، سرمایهگذاری و آینده اقتصادی استان است.
نوذری با اشاره به سیاست دولت در حمایت از بخش تولید تصریح کرد: اولویت اصلی ما شناسایی گلوگاههای تولید و اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع موانع موجود است تا با فعالسازی ظرفیتهای موجود و بهرهگیری حداکثری از توان صنعتی استان، زمینه افزایش تولید و اشتغال فراهم شود.
استاندار قزوین همچنین بر ضرورت رسیدگی به مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: توسعه صنایع و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای صنعتی نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف است و این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی حضور معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیسجمهور در استان را فرصتی مناسب برای تسریع در روند پیگیری مطالبات بخش تولید دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت استان با جدیت در مسیر حمایت از سرمایهگذاری، رونق تولید و رفع مشکلات واحدهای صنعتی حرکت میکند و از همه ظرفیتها برای تحقق این هدف بهره خواهد گرفت.
