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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

نوذری: حضور مردم در جشن غدیر تجدید بیعت با ولایت و امامت است

نوذری: حضور مردم در جشن غدیر تجدید بیعت با ولایت و امامت است

قزوین- نوذری استاندار قزوین حضور مردم در جشن غدیر را تجدید بیعت با ولایت و امامت دانست.

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کد مطلب 6850301

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