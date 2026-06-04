https://mehrnews.com/x3cf75 ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴ کد مطلب 6850301 استانها قزوین استانها قزوین ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴ نوذری: حضور مردم در جشن غدیر تجدید بیعت با ولایت و امامت است قزوین- نوذری استاندار قزوین حضور مردم در جشن غدیر را تجدید بیعت با ولایت و امامت دانست. دریافت 11 MB کد مطلب 6850301 کپی شد مطالب مرتبط فیلم علی شادمان در صدر فروش؛ فیلمهای پارسال همچنان مخاطب دارند معاون حقوقی رئیسجمهور وارد قزوین شد رفع محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری، گرهگشای توسعه صنعتی استان قزوین است استاندار قزوین: رفع موانع تولید اولویت مدیریت استان است برچسبها محمد نوذری قزوین مهمونی کیلومتری غدیر 1405
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