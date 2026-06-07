به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان قزوین اظهار کرد: در روزهای جنگ رمضان، مدیران استان در میدان خدمت حاضر بودند و با روحیه جهادی برای تأمین امنیت، رفع مشکلات و حفظ آرامش مردم تلاش کردند تا شهروندان بتوانند با اطمینان خاطر از کشور و آرمان‌های خود دفاع کنند.

وی با اشاره به بهره‌گیری از اختیارات واگذارشده به استانداران از سوی دولت افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان در این شرایط، حفظ فضای کسب‌وکار و جلوگیری از آسیب به تولید و اشتغال بود. در ابتدای جنگ پیش‌بینی می‌شد حدود ۴۰ هزار نفر در واحدهای تولیدی و صنعتی استان تعدیل شوند، اما با اقدامات و تدابیر اتخاذشده، این رقم تاکنون به حدود چهار هزار نفر محدود شده و تلاش برای حل مشکلات این افراد همچنان ادامه دارد.

استاندار قزوین با بیان اینکه نزدیک به ۱۰۰ واحد تولیدی و صنعتی استان در جریان جنگ رمضان آسیب دیدند، گفت: امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است و مقابله با این شرایط نیازمند رویکردها، ابزارها و تاکتیک‌های متفاوتی است تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کرد.

وی ادامه داد: قزوین نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و بخشی از نیازهای صنعتی کشور برعهده دارد. در روزهای جنگ، برخلاف برخی استان‌ها، توانستیم مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از جمله پلیمر، فولاد، پلی‌اتیلن و سایر اقلام ضروری را تأمین کنیم و از توقف چرخه تولید جلوگیری شود.

نوذری با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان استان‌های قزوین و گیلان اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تجارت و صادرات برخوردار است و این همکاری می‌تواند زمینه اتصال بیشتر استان به بازارهای اوراسیا و حضور مؤثرتر در عرصه‌های بین‌المللی را فراهم کند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان افزود: قزوین از توانمندی‌های کم‌نظیری در حوزه اقتصاد برخوردار است و باید با هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها، زمینه پویایی و شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم تا بتوانیم از شرایط دشوار تحمیل‌شده از سوی دشمنان با موفقیت عبور کنیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: تحریم‌ها و فشارهای خارجی واقعیتی انکارناپذیر است، اما نباید با اختلافات و موانع داخلی، خودمان بر مشکلات بیفزاییم. کشور در شرایط حساسی قرار دارد و همه باید برای کاهش آثار این فشارها و کمک به عبور از این مقطع تلاش کنیم.

وی حفظ وحدت و همدلی را از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور دانست و گفت: انسجام و اتحاد شکل‌گرفته در جامعه سرمایه‌ای ارزشمند است که باید از آن صیانت شود. اکنون زمان پرداختن به اختلافات و حاشیه‌های سیاسی نیست و همه باید با رویکردی مشترک در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.

نوذری با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تشییع امام شهید خاطرنشان کرد: اگرچه زمان دقیق برگزاری این مراسم هنوز اعلام نشده است، اما همه دستگاه‌ها باید آمادگی کامل برای مشارکت در این رویداد بزرگ را داشته باشند. لازم است با الگوبرداری از تجربه موفق اربعین، زیرساخت‌های لازم از جمله راه‌اندازی مواکب و خدمات‌رسانی به زائران فراهم شود، زیرا میلیون‌ها نفر از مسیرهای ارتباطی استان برای حضور در این مراسم عبور خواهند کرد.

وی همچنین بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیران باید بیش از گذشته به مردم‌داری، پاسخگویی و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف توجه داشته باشند تا خدمات‌رسانی با کیفیت مطلوب‌تری انجام شود.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اعتبارات عمرانی استان اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های مالی موجود در کشور، استان در سال گذشته عملکرد مناسبی در جذب منابع و اعتبارات داشت و امسال نیز تلاش خواهد شد با استفاده از ظرفیت اوراق مالی و همکاری دستگاه‌ها، روند اجرای پروژه‌های عمرانی بدون وقفه ادامه یابد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه اظهار کرد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی بر مردم تحمیل شده است، همه دستگاه‌ها باید توجه ویژه‌ای به حمایت از اقشار ضعیف و کم‌برخوردار داشته باشند. همچنین ضروری است با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، نوآوری و رویکردهای جدید مدیریتی، مسیر پیشرفت و توسعه استان با قدرت بیشتری دنبال شود.

