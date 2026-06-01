ترکیب شاگردان پیاتزا در برزیلیا کامل شد/ پیگیری اردو با ۱۶ بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار میشود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.
گروه دوم مردان والیبال ایران که به دلیل انتخاب لحظه آخری، صبح روز یکشنبه دهم خرداد تهران را به مقصد برزیل ترک کرده بود، ساعت ۱۷ امروز به وقت تهران وارد محل اسکان تیم ملی (هتل منهتن پلازا) شد تا پس از استراحت کوتاهی به تمرینات ملیپوشان در این کشور ملحق شوند تا کاوران والیبال ایران در این اردو تکمیل شود.
مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا بهنژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجیپور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگلزاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجیکلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملتها هستند.
عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ تشکیل میدهند.
نظر شما