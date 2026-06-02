ماموریت سخت شاگردان پیاتزا؛ فرصت طلایی برای صعود در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران خود را برای آغاز یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال آماده کرده است؛ رقابت‌هایی که از ۲۰ خردادماه با شروع لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و شاگردان روبرتو پیاتزا در نخستین هفته آن باید برابر چهار حریف قدرتمند به میدان بروند.

ملی‌پوشان ایران در هفته نخست این مسابقات که به میزبانی برزیل برگزار می‌شود، به ترتیب مقابل تیم‌های برزیل، بلغارستان، آرژانتین و بلژیک قرار خواهند گرفت. نکته قابل توجه اینکه هر چهار تیم در رده‌بندی فدراسیون جهانی بالاتر از ایران قرار دارند و همین موضوع ارزش نتایج احتمالی ایران را دوچندان می‌کند؛ چرا که هر پیروزی می‌تواند امتیازات قابل توجهی را به رنکینگ جهانی تیم ملی اضافه کند.

تیم ملی ایران در حال حاضر در جایگاه شانزدهم رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال قرار دارد و یکی از اهداف مهم این تیم در سال‌های پیش رو، نزدیک شدن به جمع ۱۰ تیم برتر جهان است. هدفی که می‌تواند شانس ایران را برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس از طریق رنکینگ جهانی افزایش دهد. البته در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود، تیم قهرمان سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را به صورت مستقیم دریافت خواهد کرد اما آن مسابقه هم سختی و دشواری‌های خاص خودش را دارد. دو تیم ژاپن و ایران دو مدعیان سنتی و قدیمی در خاک ژاپن برای کسب سهمیه مستقیم المپیک ۲۰۲۸ باید به مصاف هم بروند.

بنابراین اهمیت لیگ ملت‌های امسال برای ایران تنها به نتایج کوتاه‌مدت این مسابقات محدود نمی‌شود. با توجه به تأثیر مستقیم امتیازات این رقابت‌ها بر جایگاه تیم‌ها در رنکینگ جهانی، هر مسابقه می‌تواند در آینده والیبال ایران و مسیر رسیدن به المپیک نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. به همین دلیل کادر فنی و بازیکنان تیم ملی نگاه ویژه‌ای به عملکرد خود در این رقابت‌ها دارند.

روبرتو پیاتزا سال گذشته در اولین آزمون جدی خود هدایت تیم ملی والیبال ایران را در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ برعهده داشت. تیم ملی والیبال در مرحله مقدماتی ۱۲ مسابقه برگزار کرد که حاصل آن ۶ پیروزی و ۶ شکست بود. ایران با کسب ۱۹ امتیاز در رده هشتم جدول مقدماتی قرار گرفت و اگرچه به دلیل شرایط صعود و میزبانی چین از حضور در مرحله نهایی بازماند، اما عملکرد این تیم نسبت به سال‌های اخیر امیدوارکننده ارزیابی شد. همچنین ایران در پایان این رقابت‌ها چند پله در رنکینگ جهانی صعود کرد و نشانه‌هایی از بازگشت به جمع تیم‌های مدعی والیبال جهان را به نمایش گذاشت

حالا نخستین آزمون جدی روبرتو پیاتزا با تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۶ لیگ ملت‌های والیبال است و سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال فرصت دارد تا این بار در لیگ ملت‌ها با شاگردان جوانش خوش بدرخشد. هر چند که تیم ملی والیبال ایران در این مدت به دلیل شرایط جنگی تحت فشار بود،اما پیاتزا و شاگردان جوانش هم قسم شدند تا این بار دست پر از لیگ ملت‌ها بیرون بیایند.

تیم ملی ایران پس از پشت سر گذاشتن اردوهای آماده‌سازی، راهی برزیل شد تا آخرین مراحل تمرینی خود را پیش از آغاز مسابقات دنبال کند. هرچند اردوهای ابتدایی تیم در شرایطی برگزار شد که پیاتزا حضور مستمر در ایران نداشت، اما با اضافه شدن سرمربی ایتالیایی روند آماده‌سازی تیم شکل منظم‌تری به خود گرفت.

با توجه به محدودیت‌های پروازی، کاروان تیم ملی در دو گروه عازم برزیل شد و نخستین گروه پس از سفری طولانی وارد شهر برازیلیا، محل برگزاری مسابقات هفته نخست شد. ملی‌پوشان در روزهای باقی‌مانده تا شروع رقابت‌ها فرصت خواهند داشت تا خود را با شرایط آب‌وهوایی و محیط مسابقات تطبیق دهند.

مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در سه هفته متوالی به ترتیب در برزیل، فرانسه و صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت. مسابقاتی فشرده که می‌تواند تصویری روشن از وضعیت فعلی والیبال ایران در سطح نخست جهان ارائه کند.

هفته نخست این رقابت‌ها همچنین محک مهمی برای نسل جوان‌تر والیبال ایران خواهد بود. بازیکنان جوانی که فرصت حضور در ترکیب تیم ملی را پیدا کرده‌اند، حالا باید مقابل تیم‌هایی قرار بگیرند که سال‌ها در جمع قدرت‌های برتر والیبال جهان حضور داشته‌اند. عملکرد آنها می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری از آینده تیم ملی در اختیار کادر فنی قرار دهد.

نخستین آزمون ایران برابر میزبان مسابقات خواهد بود؛ دیداری دشوار مقابل برزیل، یکی از پرافتخارترین تیم‌های تاریخ والیبال جهان. برزیلی‌ها با تکیه بر تجربه بین‌المللی و ستاره‌های شناخته‌شده خود از مدعیان اصلی این رقابت‌ها به شمار می‌روند و بدون تردید شاگردان پیاتزا کار آسانی مقابل این تیم نخواهند داشت.

با این حال شاگردان پیاتزا امیدوارند با اتکا به انگیزه بالا، انرژی جوانی و برنامه‌های فنی کادر مربیگری، شروعی امیدوارکننده در لیگ ملت‌ها داشته باشند. کسب نتیجه مطلوب برابر حریفان قدرتمند هفته نخست، علاوه بر تأثیر مثبت در رنکینگ جهانی، می‌تواند اعتماد به نفس لازم را برای ادامه مسیر در اختیار تیم ملی قرار دهد. لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ برای والیبال ایران فراتر از یک تورنمنت سالانه است. این مسابقات می‌تواند آغاز مسیر تازه‌ای برای تیمی باشد که به دنبال بهبود جایگاه خود در رنکینگ جهانی و نزدیک شدن به جمع قدرت‌های برتر والیبال جهان است. مسیری که از برزیل آغاز می‌شود و هر امتیاز آن می‌تواند در آینده والیبال ایران و رؤیای حضور در المپیک لس‌آنجلس تأثیرگذار باشد.

برنامه هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال به شرح زیر است:

هفته اول: ۲۰ الی ۲۴ خرداد

میزبان‌ها: اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین)

تیم ایران در هفته اول از ۲۰ الی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در شهر برزیلیا (برزیل) با تیم‌های برزیل، صربستان، آرژانتین، بلژیک و بلغارستان هم گروه است.

۲۱ خرداد، ساعت ۰۲:۳۰ بامداد: ایران – برزیل

۲۱ خرداد، ساعت ۲۳؛ ایران – بلغارستان

۲۳ خرداد، ساعت ۲:۳۰ بامداد؛ ایران – آرژانتین

۲۴ خرداد، ساعت ۱۷:۳۰؛ ایران – بلژیک