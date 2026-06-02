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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

تمرین تیم ملی والیبال چگونه می‌گذرد؟

تمرین تیم ملی والیبال چگونه می‌گذرد؟

تیم ملی والیبال ایران در دومین روز اردوی برون مرزی برزیلیا یک نوبت تمرین توپی برگزار می‌کند تا بازیکنان بعد از سفری ۴۰ ساعته به برزیل با شرایط زمانی این کشور هماهنگ شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

برنامه دومین روز اردوی برون مرزی تیم ملی والیبال در برزیلیا اعلام شد که علی حق پرست، امیرحسین اسنفدیار، آرمین قلیچ نیازی، پویا آریاخواه و حسین حاجی کلاته که در قالب گروه دوم راهی برزیل شدند، صبح تمرین بدنسازی دارند.

همچنین گروه دوم تیم ملی بعد از صرف ناهار راهی سفارت فرانسه در برزیلیا می‌شود تا امور اجرایی مربوط به دریافت ویزا این کشور برای هفته دوم لیگ ملت‌ها را انجام دهند.

شاگردان روبرتو پیاتزا از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به وقت محلی نخستین تمرین توپی خود را در برزیلیا برگزار خواهند کرد تا شرایط فیزیکی آن‌ها بعد از سفری ۴۰ ساعته با شرایط زمانی کشور میزبان هماهنگ شود.

ملی پوشان در نخستین روز حضور خود در برزیل یک نوبت تمرین بدنسازی داشتند که تمرینات خود را در باشگاه هتل محل اقامت پیگیری کردند.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگل‌زاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملت‌ها هستند.

کد مطلب 6847709
سیده فرزانه شریفی

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