به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در حالی خود را برای حضور در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ آماده می‌کند که این رقابت‌ها دیگر تنها یک تورنمنت سالانه معتبر نیست و می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت والیبال ایران برای رسیدن به المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس ایفا کنند.

فدراسیون جهانی والیبال در چرخه جدید المپیک، شیوه صعود تیم‌ها را تغییر داده و برخلاف دوره‌های گذشته، مسابقات انتخابی مستقلی برای کسب سهمیه در نظر نگرفته است. بر اساس این فرمول جدید، ۱۲ تیم حاضر در المپیک از سه مسیر مختلف راهی این رویداد خواهند شد؛ یک سهمیه به کشور میزبان تعلق می‌گیرد، پنج تیم از طریق قهرمانی در رقابت‌های قاره‌ای به المپیک می‌رسند، سه سهمیه به بهترین تیم‌های مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ که هنوز سهمیه نگرفته‌اند اختصاص خواهد یافت و سه تیم دیگر نیز از طریق رنکینگ جهانی راهی المپیک خواهند شد.

این شرایط باعث شده رقابت‌های بین‌المللی در سال‌های منتهی به المپیک اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. هر پیروزی، هر امتیاز و حتی هر ست در مسابقات رسمی می‌تواند روی جایگاه تیم‌ها در رنکینگ جهانی اثرگذار باشد و شانس آنها را برای حضور در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان افزایش دهد.

البته قهرمانی آسیا تنها مسیر والیبال ایران برای رسیدن به المپیک نیست. حتی اگر تیم ملی نتواند عنوان نخست قاره را به دست آورد، همچنان دو فرصت مهم دیگر پیش روی خود خواهد داشت. نخست مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۷ که سه سهمیه مستقیم المپیک را در اختیار بهترین تیم‌های واجد شرایط قرار می‌دهد و دوم رنکینگ جهانی که پس از پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۸ تکلیف سه سهمیه پایانی را مشخص خواهد کرد.

به همین دلیل سه دوره متوالی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ برای والیبال ایران اهمیتی فراتر از یک تورنمنت سالانه دارند. نتایج این مسابقات مستقیماً روی جایگاه ایران در رنکینگ جهانی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند مسیر رسیدن به المپیک را هموارتر کند.

در چنین شرایطی شاگردان روبرتو پیاتزا از ۲۰ خردادماه کار خود را در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ آغاز خواهند کرد. ملی‌پوشان ایران در هفته نخست که به میزبانی برزیل برگزار می‌شود، باید مقابل چهار حریف سرسخت شامل برزیل، بلغارستان، آرژانتین و بلژیک به میدان بروند؛ دیدارهایی که علاوه بر اهمیت فنی، می‌توانند نخستین گام‌های ایران در مسیر جمع‌آوری امتیازات ارزشمند برای رنکینگ جهانی و نزدیک شدن به رویای حضور در المپیک باشند.

پیاتزا سال گذشته نخستین تجربه خود روی نیمکت تیم ملی ایران را در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ پشت سر گذاشت. ایران در مرحله مقدماتی آن رقابت‌ها با کسب ۶ پیروزی و ۶ شکست، ۱۹ امتیاز به دست آورد و در جایگاه هشتم جدول قرار گرفت. هرچند تیم ملی به مرحله نهایی راه پیدا نکرد، اما نتایج به دست آمده نشانه‌ای از بازگشت تدریجی والیبال ایران به جمع مدعیان بود؛ روندی که حالا با هدفی بزرگ‌تر یعنی رسیدن به المپیک ۲۰۲۸ دنبال می‌شود.

برنامه هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال به شرح زیر است:

هفته اول: ۲۰ الی ۲۴ خرداد

میزبان‌ها: اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین)

تیم ایران در هفته اول از ۲۰ الی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در شهر برزیلیا (برزیل) با تیم‌های برزیل، صربستان، آرژانتین، بلژیک و بلغارستان هم گروه است.

۲۱ خرداد، ساعت ۰۲:۳۰ بامداد: ایران – برزیل

۲۱ خرداد، ساعت ۲۳؛ ایران – بلغارستان

۲۳ خرداد، ساعت ۲:۳۰ بامداد؛ ایران – آرژانتین

۲۴ خرداد، ساعت ۱۷:۳۰؛ ایران – بلژیک