به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز دوشنبه در جلسه کمیته بازسازی عمرانی مربوط به جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: اولویت اول در جبران خسارات، بخش خصوصی و آسیبهای وارد شده به مردم است و دولت با تمام توان برای جبران خسارتهای خودرویی، مسکونی و اثاثیه مردم تلاش میکند.
وی با اشاره به ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت مناطق آسیبدیده، افزود: ساماندهی منازل ریزشکرده در محله ملازینال باید در اولویت قرار گیرد و دستگاههای مسئول در این زمینه اقدامات لازم را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی همچنین بر تعیین تکلیف سریع ودیعه مسکن برای آسیبدیدگان جنگ تأکید کرد و گفت: اعطای ودیعه مسکن به آسیبدیدگان باید در اسرع وقت مشخص شود تا از سردرگمی مردم جلوگیری شود.
محمدی ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان باید با هماهنگی و انسجام بیشتر، روند بازسازی و جبران خسارتها را تسریع کنند تا مشکلات مردم در کوتاهترین زمان ممکن کاهش یابد.
در این جلسه، دستگاههای عمومی مرتبط از جمله شهرداری، بنیاد مسکن، بیمه ایران و اداره کل راه و شهرسازی، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه بازسازی و جبران خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم ارائه کردند.
