محمودی: نوسازی تجهیزات امدادی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، با تجلیل از مجاهدت‌های امدادگران در حوادث و سوانح اخیر، نیروهای عملیاتی را سرمایه اصلی جمعیت دانست و اظهار داشت:ارتقای ایمنی خودروهای عملیاتی و پایش مستمر آمادگی جسمانی نیروها، از جمله سنجش شاخص BMI، با هدف حفظ سلامت امدادگران و افزایش توان پاسخگویی در شرایط سخت جاده‌ای و اقلیمی‌به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه از نوسازی ناوگان تجهیزات تخصصی خبر داد و تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به‌زودی ابزارهای جدید و پیشرفته‌ای به شبکه امدادی کشور تزریق می‌شود.

محمودی با اشاره به لزوم بهره‌مندی از دانش روز، بر برگزاری دوره‌های بازآموزی فشرده در پایگاه‌های امدادونجات تأکید کرد تا نیروهای عملیاتی با تسلط کامل بر تجهیزات نوین، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یاری هموطنان در سوانح بشتابند.

وی، تیم‌های واکنش سریع را ستون فقرات نظام پاسخگویی به بحران‌ها توصیف کرد و گفت: با حمایت‌های ستادی، علاوه بر تأمین تجهیزات انفرادی و گروهی، بستر لازم برای ارتقای انگیزه و توان تخصصی این نیروها فراهم شده است.

محمودی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد شبکه‌ای مقتدر و آماده است تا با تکیه بر تجهیزات مدرن و نیروهای زبده، کارایی عملیاتی جمعیت هلال احمر در مواجهه با حوادث گوناگون به بیشترین سطح ممکن برسد.