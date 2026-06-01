  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

اسکان اضطراری حادثه‌دیدگان ریزش ساختمان در تبریز توسط هلال‌احمر

تبریز- مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی گفت: در پی وقوع حادثه ریزش ساختمان مسکونی در منطقه «ملازینال» تبریز امدادگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان تبریز اردوگاه اسکان اضطراری بر پا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز دوشنبه در تشریح خبر گفت: در پی حادثه ریزش یک ساختمان مسکونی در منطقه ملازینال شهرستان تبریز که در روز یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ رخ داد و منجر به آسیب ساختمان‌های مجاور شد، اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی و اسکان اضطراری ساکنین منازل دچار تخریب در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر شهرستان تبریز با هدف تأمین سرپناه اضطراری برای حادثه‌دیدگان، در محل سالن ورزشی ساختمان مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱ تبریز، نسبت به برپایی اردوگاه اسکان اضطراری اقدام کرد.

جودی افزود: در این عملیات، ۲۰ دستگاه چادر امدادی به همراه اقلام زیستی از جمله پتو برای اسکان خانواده‌هایی که واحدهای مسکونی آن‌ها دچار آسیب شده بود، تجهیز و آماده‌سازی شد.

