به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز دوشنبه در تشریح خبر گفت: در پی حادثه ریزش یک ساختمان مسکونی در منطقه ملازینال شهرستان تبریز که در روز یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ رخ داد و منجر به آسیب ساختمان‌های مجاور شد، اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی و اسکان اضطراری ساکنین منازل دچار تخریب در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر شهرستان تبریز با هدف تأمین سرپناه اضطراری برای حادثه‌دیدگان، در محل سالن ورزشی ساختمان مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱ تبریز، نسبت به برپایی اردوگاه اسکان اضطراری اقدام کرد.

جودی افزود: در این عملیات، ۲۰ دستگاه چادر امدادی به همراه اقلام زیستی از جمله پتو برای اسکان خانواده‌هایی که واحدهای مسکونی آن‌ها دچار آسیب شده بود، تجهیز و آماده‌سازی شد.