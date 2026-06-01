رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسی‌پور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حکمی، حجت الاسلام و المسلمین خداداده را به سمت "رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ"منصوب‌ کرد.



متن حکم صادره به شرح زیر است:



حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای خداداده ( زید عزه)



سلام‌علیکم؛



تهران، قرارگاه اصلی دفاع نرم و آوردگاه بی‌امانِ جنگ روایت‌هاست؛ پایتختی که هر اجتماع خیابانی آن، موجی به وسعت ایران اسلامی می‌آفریند و هر گام مردمش، تیری بر قلب دشمنان قسم‌خورده، از آمریکای جنایتکار تا رژیم غاصب صهیونیستی، می‌نشاند. در چنین میدانی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ صرفاً متولی برگزاری مراسم نیست بلکه قرارگاه بصیرت افزایی، شبکه‌سازی توده‌ها و معمار مشارکت‌های حماسی است. تحقق این رسالت خطیر با تکیه بر شبکه‌های عظیم مردمی، معارف و محتوای غنی اسلامی، راهبردهای نظام، شعائر الهی، هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و گنجینه رهنمودهای امام کبیر و قائد شهید انقلاب اسلامی فراهم خواهد شد.



با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و نظر به اهمیت راهبردی تهران به عنوان کانون اصلی بسیاری از مناسبت‌ها، شعائر و برنامه‌های ملی و انقلابی، به موجب این حکم به عنوان « رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ» منصوب می شوید.



تحقق محورهای اصلی زیر در این مأموریت مورد انتظار است:



۱ـ تمهید، هدایت و پشتیبانی از برگزاری شایسته، منظم و اثرگذار مناسبت‌ها و آیین‌های انقلابی و دینی



۲ـ مردمی‌سازی مناسبت‌ها و توسعه پیوند فعال با مساجد، هیئات، تشکل‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و حلقه‌های فرهنگی و اجتماعی به منظور گسترش عمق اجتماعی برنامه‌ها.



۳_ تعامل و ارتباط با علماء، روحانیون، نخبگان و اصحاب فرهنگ و اندیشه و بهره گیری از ظرفیت های فکری آنان در برگزاری بهینه مراسم و پاسداشت مناسبت های مذهبی و انقلابی



۴_ تقویت هماهنگی، هم‌افزایی و تعامل مؤثر با دستگاه‌ها، نهادها، مجموعه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجرایی در جهت شکل‌گیری میدان عمل منسجم و کارآمد.



۵ـ طراحی شبکه‌های فراگیر مردمی چابک، پویا و اثرگذار که در مقاطع سرنوشت‌ساز، پیش‌تاز در عرصه عملیات و هدایت باشد و پیوند با آن بر بنیان اعتماد متقابل و هم‌افزایی اندیشه‌ای شکل گیرد.



۶ـ چابک ‌سازی و بهره‌گیری از نیروهای مؤمن، انقلابی، خلاق و کارآمد در سطوح برنامه‌ریزی، اجرا، پشتیبانی و روایتگری.



۷ـ استقرار سازوکارهای دقیق برنامه‌ریزی، ارزیابی، افکارسنجی و بهره‌گیری از تجربه‌ها و داده‌های میدانی برای ارتقای مستمر کیفیت تصمیم‌گیری و اجرا.



۸ـ صیانت از شأن، منزلت و مرجعیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران و ایفای نقشی در خورِ جایگاه ویژه آن در منظومه تبلیغی و انقلابی‌.



۹ـ طراوت بخشی به مراسم و مناسبت‌ها با استفاده از ابتکارات و خلاقیت‌ها و ایده های نو



۱۰ـ رعایت موازین شرعی، قوانین ، مقررات ، نظم و انضباط به ویژه حفظ بیت‌المال و افزایش بهره‌وری



امید است با توکل به خداوند متعال، تمسک به آرمان‌های بلند امامین انقلاب، پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با جلب مشارکت و همراهی نیروهای مؤمن، انقلابی و دلسوز، در انجام این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران منصوب شد

همچنین حجت الاسلام و المسلمین موسی پور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حکمی، حجت الاسلام و المسلمین محمودی را به سمت "رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران"منصوب‌ کرد.

متن حکم صادره به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی (زید عزه)

سلام علیکم؛

با عنایت به نقش آفرینی و جایگاه کلیدی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ماموریت های تبلیغی و برگزاری و بزرگداشت مناسبت‌های ملی، مذهبی، سیاسی و انقلابی به ویژه در شرایط خطیر کنونی جنابعالی را که دارای مراتب تعهد و تجارب ارزشمند هستید به سمت "رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران"منصوب‌ می‌نمایم.

امید است با استعانت از خداوندمنان و با لحظه شناسی و تبیین روایت‌های صحیح نسبت به روشنگری اذهان عمومی پیشگام بوده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ فرهنگی و اجتماعی شهرستان های استان و با هماهنگی و همکاری مدیران اجرایی، مجموعه های مردمی، نخبگان و علمای استان در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و اهداف و مأموریت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی موفق باشید.

لازم است با سرلوحه قرار دادن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) نسبت به اقدامات ذیل اهتمام جدی به عمل آورید:

۱- همکاری و هماهنگی مستمر و ایجاد تعامل با کلیه دستگاه‌های اجرایی استان به منظور هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌ دستگاه‌ها در مراسم و مناسبت ها

۲- تعامل و ارتباط با علماء، روحانیون، نخبگان و اصحاب فرهنگ و اندیشه و بهره گیری از ظرفیت های فکری آنان در برگزاری بهینه مراسم و پاسداشت مناسبت های مذهبی و انقلابی

۳- تبلیغ، تبیین و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی با بهرمندی از سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت‌های مردمی

۴- تعامل با جوانان انقلابی و استفاده از ظرفیت بی بدیل آنان در بزرگداشت مناسبت های دینی و ملی

۵- شبکه‌سازی هوشمند میدانی با بهره‌گیری از ظرفیت نیروها و تشکل‌های مردمی و تمرکز بر میدان‌داری گروه‌ها و اقشار مختلف مردم

۶- طراوت بخشی به مراسم و مناسبت‌ها با استفاده از ابتکارات و خلاقیت‌ها و ایده های نو

۷- فعال‌سازی مساجد و نهادهای مذهبی و تشکل‌های دینی به منظور گسترش عمق اجتماعی برنامه ها

۸- همکاری با معاونت‌های شورا و واحدهای ستادی

۹- هماهنگی استانی و انسجام تشکیلاتی و تعامل مستمر و کیفی با دفاتر شهرستان‌ها و تبدیل ساختار مردمی شهرستان های استان به الگویی از کارآمدی و چابکی در تراز گام دوم انقلاب

۱۰- رعایت موازین شرعی، قوانین، مقررات، نظم و انضباط به ویژه حفظ بیت‌المال و افزایش بهره‌وری

از خداوند متعال توفیق جنابعالی را تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم(عجل الله تعالی فرجه‌الشریف) مسئلت دارم.