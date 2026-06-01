منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خروجی سد زاینده‌رود افزایش یافته است، اظهار کرد: در شرایط فعلی حجم آب سد زاینده‌رود ۶۲۲ میلیون مترمکعب است و با افزایش خروجی سد، جریان آب در مسیر رودخانه تقویت شده و طی ۴۸ ساعت آینده به اصفهان می‌رسد.

وی افزود: برای اینکه آب به مقصد برسد و توزیع آن مطابق برنامه انجام شود، ۶۰ تیم به منظور ساماندهی رودخانه فعال هستند و در طول مسیر اقدامات لازم را دنبال می‌کنند.

تاخیر در بازگشایی زاینده‌رود به دلیل ساماندهی بستر رودخانه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره علت تأخیر در بازگشایی زاینده‌رود گفت: دلیل تأخیر در بازگشایی زاینده‌رود، ساماندهی بستر رودخانه بوده است تا شرایط برای عبور ایمن جریان آب و کاهش خطرات احتمالی فراهم شود.

شیشه‌فروش ادامه داد: باتوجه به مصوبات کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم‌آبی مبنی بر افزایش خروجی سد زاینده‌رود از تاریخ ۱۰ خردادماه و رهاسازی آب در بستر رودخانه زاینده‌رود، این اقدام با هدف تأمین نیاز زیست‌محیطی رودخانه، توزیع آب دی ر شبکه‌های آبیاری مدرن و سنتی و همچنین تأمین آب باغات و کشاورزی حوضه زاینده‌رود انجام شده است.

صدور دستورالعمل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در مسیر رودخانه و کانال‌ها

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: اداره‌کل مدیریت بحران استان اصفهان در راستای پیشگیری از وقوع حوادث محتمل در مسیر رودخانه و کانال‌ها، دستورالعمل ایمنی صادر کرده است.

شیشه‌فروش با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی گفت: از عموم مردم درخواست می‌شود از استقرار در بستر رودخانه و مسیر کانال‌های آبیاری خودداری کرده و نسبت به پیشگیری از وقوع حوادث، به‌ویژه غرق‌شدگی در کانال‌ها و رودخانه، توجه لازم را داشته باشند.

درخواست از دستگاه‌ها برای نظارت، اطلاع‌رسانی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از شرکت آب منطقه‌ای، شرکت میراب زاینده‌رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‌ها و دهیاران شهرها و روستاهای مسیر رودخانه و مجاری آبی خواست تا برای تحقق اهداف توزیع آب همکاری کنند.

وی بیان کرد: این دستگاه‌ها باید ضمن اعمال نظارت در طول مسیر رودخانه، با صنوف کشاورزی، کشاورزان و باغداران در سرعت‌بخشیدن به جریان آب، توزیع آب کشاورزی و باغات و پیشگیری از وقوع حوادث همکاری داشته باشند.

شیشه‌فروش ابراز کرد: اطلاع‌رسانی و آموزش، نظارت بر اجرای دقیق برنامه توزیع آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب مطابق با ضوابط، از محورهای اصلی اقدامات در این مرحله است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول در اجرای دقیق این موارد اقدام کنند.