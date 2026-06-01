امام هادی (ع) با تبیین معارف جریان هدایت را تداوم بخشید

حجت الاسلام احمد احمدی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت ولادت باسعادت امام دهم شیعیان اظهار کرد: امام هادی (ع) از دامان پدری گرانقدر همچون امام جواد (ع) و مادری متقی به نام سمانه پا به عرصه گیتی نهاد.

وی با اشاره به شرایط سیاسی دوران امامت ایشان افزود: دوران امامت حضرت امام هادی (ع) مصادف با حکمرانی خلفای عباسی و به‌ویژه متوکل بود؛ حاکمی که از سنگدل‌ترین خلفا محسوب می‌شد و همواره کینه اهل‌بیت (ع) را در دل داشت و جنایات بسیاری را علیه شیعیان مرتکب شد.

احمدی‌مجرد تصریح کرد: با وجود این فضای خفقان‌آلود و فشار بی‌امان دشمنان، امام هادی (ع) با تدبیر، هوشمندی و با تکیه بر تربیت شاگردان مکتب اهل‌بیت (ع) و تبیین دقیق معارف ناب اسلامی، توانستند مردم را به سوی دین مبین اسلام دعوت کرده و چراغ هدایت را در آن دوران سیاه روشن نگه دارند.

مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی آستانه اشرفیه با بیان اینکه امام هادی (ع) با مجاهدت‌های علمی و فرهنگی خود، جریان هدایت امت را تداوم بخشید، اظهار کرد: آن حضرت با وجود تمام محدودیت‌ها، سنگرهای فکری جامعه را در برابر نفوذ اندیشه‌های منحرف مستحکم کردند و الگویی جاودان از استقامت و بصیرت برای پیروان حق به یادگار گذاشتند.