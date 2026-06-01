بهروز آذر: تکمیل زنجیره آموزش تا بازار؛ شرط تحقق اشتغال پایدار زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر ظهر امروز در مراسم رونمایی و افتتاح زنجیره فروشگاههای «کارافن» گفت: اجرای طرحهایی مانند کارافن، بخشی از تحقق تکالیف پیشبینیشده در اصل ۲۱ قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی در حوزه رفع موانع رشد و شکوفایی زنان است.
وی با بیان اینکه توانمندسازی زنان صرفاً با برگزاری دورههای آموزشی محقق نمیشود، اظهار داشت: طی سالهای گذشته برنامههای متعددی برای ارتقای مهارت و توانمندی زنان اجرا شده است، اما تا زمانی که زیستبوم اشتغال و تولید، پذیرای حضور و فعالیت آنان نباشد، امکان دستیابی به رشد و شکوفایی مورد انتظار فراهم نخواهد شد. در چنین شرایطی، حتی ممکن است زنان با وجود برخورداری از مهارت و توانمندی، به دلیل وجود موانع ساختاری دچار سرخوردگی شوند.
معاون رئیسجمهور با تاکید بر اینکه رویکرد دولت چهاردهم این است که علاوه بر توانمندسازی زنان، برای رفع موانع موجود در زیستبوم اشتغال، تولید و کارآفرینی نیز برنامهریزی کند، تصریح کرد: اگر میخواهیم مهارتهای شغلی زنان به اشتغال پایدار منجر شود، باید همه حلقههای این زنجیره از آموزش و مهارتآموزی تا تولید، بازاریابی، فروش و دسترسی به بازار مورد توجه قرار گیرد.
بهروزآذر با اشاره به طرح کارافن خاطرنشان کرد: این طرح نتیجه ماهها مطالعه و بررسی برای شناسایی بازیگران اصلی اکوسیستم مهارت، تولید و بازار است و تلاش شده تمامی حلقههای اثرگذار در این فرآیند در کنار یکدیگر قرار گیرند. نقش رسانهها، نهادهای حمایتی، مجموعههای اقتصادی و فروشگاههای زنجیرهای در این طرح دیده شده تا مسیر تبدیل مهارت به اشتغال و درآمد پایدار تسهیل شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالان این زیستبوم را زنان تشکیل میدهند، ابراز داشت: هرچند کارافن، طرحی ملی برای همه شهروندان است، اما زنان از مهمترین بهرهبرداران آن خواهند بود و توسعه چنین زیرساختهایی میتواند فرصتهای بیشتری برای حضور اقتصادی آنان فراهم کند.
معاون رئیسجمهور، توسعه بازارهای فروش را یکی از الزامات موفقیت مشاغل مهارتمحور دانست و بیان کرد: نمیتوان از توسعه کسبوکارهای خانگی، خانوادهمحور و مهارتبنیان سخن گفت اما ارتباط آنها با بازارهای بزرگتر را نادیده گرفت. باید زمینه اتصال این ظرفیتها به بازارهای ملی و بینالمللی فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در مقیاس گستردهتری عرضه کنند.
بهروزآذر با اشاره به ظرفیت محصولات ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی یادآور شد: هر محصولی که از ایران صادر میشود، تنها یک کالا نیست، بلکه حامل فرهنگ، هویت، اصالت و تمدن ایرانی است. تولیدات زنان ایرانی میتوانند سفیران فرهنگی کشور در بازارهای جهانی باشند و تصویری از توانمندی، خلاقیت و هنر ایرانی را به نمایش بگذارند.
وی با اشاره به برنامههای دولت برای حمایت از تولیدات روستایی، عشایری و مشاغل خرد عنوان کرد: توسعه فرصتهای اقتصادی برای زنان روستایی و عشایری، گسترش مشاغل خانگی، حمایت از تولیدات بومی و تقویت زنجیره ارزش محصولات محلی از جمله محورهایی است که با همکاری دستگاههای مختلف دنبال میشود.
بهروزآذر با تأکید بر اینکه زنان کشور گروهی یکدست و دارای نیازهای مشابه نیستند، گفت: زنان خانهدار، زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی و عشایری، زنان دارای معلولیت، مادران دارای فرزند معلول، دختران دانشجو و فارغالتحصیل و سایر گروههای اجتماعی هرکدام شرایط، ظرفیتها و مطالبات متفاوتی دارند و سیاستگذاری در این حوزه باید متناسب با نیازهای هر گروه انجام شود.
در این مراسم، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ضمن بازدید از فروشگاه کارافن به عنوان محل عرضه محصولات و دستاوردهای مهارتآموختگان، از پوستر زنجیره فروشگاههای کارافن رونمایی کرد و افتتاح رسمی این طرح ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مسئولان، فعالان حوزه مهارتآموزی و کارآفرینی انجام شد.
