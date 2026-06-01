دادستان زنجان: نظارت بر بازار تشدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی در کمیته مشترک نظارت بر فرآیندکالاهای اساسی و اقلام ضروری استان با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، افزود:دشمن برنامه‌هایی را برای مباحث اقتصادی و معیشتی داشت، اما با حضور قاطع مردم در خیابان و حمایت از نیروهای مسلح خنثی شد و در این خصوص همه دستگاه‌ها باید در این زمینه به تکلیف خود عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر عرضه و فروش کالاها توسط دستگاه‌های متولی تشدید شود تا در بازار شاهد کمبود اقلام اساسی نباشیم.

عباسی افزود:همواره رصد بازار و مبارزه با محتکرین و گرانفروشان مورد تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بوده و در این راستا همشهریان از طریق شماره های ۱۲۴ اداره کل سمت، ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و سامانه دریافت گزارشات مردمی دادستانی، اخلال در توزیع، احتکار و گران فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی را ثبت و اعلام کنند.

دادستان مرکز استان پس از پایان جلسه به همراه مسئولان به صورت میدانی از چند فروشگاه بازدید کردند.