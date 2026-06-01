به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری در نشست با دستگاه‌های اجرایی ضمن اشاره به اهمیت سلامت اجتماعی و لزوم صیانت از ارزش های اخلاقی و بهداشت عمومی، اظهار کرد: مبارزه با پدیده مصرف مشروبات الکلی نیازمند نگاهی چند جانبه و همکاری مستمر میان نهادهای انتظامی، فرهنگی، اموزشی و بهداشتی است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به اهمیت رویکردهای پیشگیرانه در کنار اقدامات مقابله‌ای اظهار داشت: مقابله با پدیده مصرف و توزیع مشروبات الکلی صرفاً از طریق برخوردهای انتظامی و قضایی امکان‌پذیر نیست و ضروری است تمامی دستگاه‌های مسئول با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانه‌ای در جهت کاهش تقاضا و ارتقای آگاهی عمومی اقدام کنند.

اکبری گفت: دستگاه‌های عضو ضمن ارائه گزارش اقدامات خود، به تشریح برنامه‌های اجرا شده در حوزه آموزش خانواده‌ها، آگاه‌سازی دانش‌آموزان و دانشجویان، تولید محتوای فرهنگی، اجرای کارگاه‌های آموزشی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین برنامه‌های مداخله‌ای در مناطق دارای اولویت پرداختند.

تقویت سرمایه اجتماعی

وی با تقدیر از تلاش‌های دستگاه‌های عضو کمیته افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش کشفیات و شناسایی شبکه‌های توزیع نسبت به سال ۱۴۰۳ بوده‌ایم که نشان‌دهنده ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، تقویت اقدامات اطلاعاتی و افزایش نظارت‌ها در سطح استان است.

در پایان این نشست مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی، توسعه آموزش‌های پیشگیرانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان و در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی تأکید نمود.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های عضو با تدوین برنامه‌های مشترک و هدفمند، ضمن ارتقای هماهنگی بین‌بخشی، گزارش مستمر اقدامات و نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه را به دبیرخانه کمیته ارائه نمایند.