۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶

رئیس دفتر ریاست جمهوری با آیت الله شییری زنجانی در قم دیدار کرد

قم- رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جریان سفر به قم با آیت الله شبیری از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی‌میرزایی شامگاه دوشنبه و در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان قم، با حضور در دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سلام دکتر مسعود پزشکیان را به آیت‌الله‌ شبیری زنجانی ابلاغ کرد.

آیت‌الله‌ شبیری زنجانی نیز ضمن ابلاغ سلام متقابل به رئیس‌جمهور، برای موفقیت وی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و انجام مسئولیت‌های اجرایی کشور دعا کرد.

در این دیدار، جمعی از مسئولان استانی و مشاوران رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند.

بهنام‌جو استاندار قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت و مرتضی حیدری معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم از جمله حاضران در این نشست بودند.

