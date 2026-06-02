امام جمعه قروه: غدیر ظرفیتی راهبردی برای تقویت وحدت امت اسلامی است

حجت‌الاسلام عابدین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تقارن دهه امامت و ولایت با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، اظهار کرد: این همزمانی فرصتی ارزشمند برای بازخوانی دو حقیقت مهم در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی است؛ نخست، احیای اسلام ناب و عزت‌بخشی به امت اسلامی توسط بنیانگذار انقلاب و دوم، تبیین جایگاه ولایت و هدایت در مکتب غدیر.

وی افزود: دهه امامت و ولایت زمانی می‌تواند آثار ماندگاری در جهان اسلام بر جای بگذارد که از چارچوب برنامه‌های صرفاً مناسبتی خارج شده و به بستری برای تعمیق اخوت اسلامی، افزایش همدلی میان مسلمانان و تقویت سرمایه‌های مشترک امت تبدیل شود.

وحدت اسلامی؛ مهم‌ترین پاسخ به پروژه تفرقه

امام جمعه قروه با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف در میان مسلمانان، تصریح کرد: امروز نظام سلطه بیش از گذشته از ابزار اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی برای تضعیف کشورهای اسلامی بهره می‌گیرد و به همین دلیل تقویت وحدت اسلامی یک ضرورت راهبردی برای مقابله با این توطئه‌ها محسوب می‌شود.

رستمی ادامه داد: بزرگداشت دهه امامت و ولایت باید با محوریت عقلانیت، احترام متقابل، برادری دینی و توجه به منافع کلان جهان اسلام همراه باشد هر اندازه مسلمانان بر اشتراکات اعتقادی و فرهنگی خود تکیه کنند، زمینه سوءاستفاده دشمنان از اختلافات کاهش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: تمسک به قرآن کریم، محبت اهل بیت(ع)، دوری از تعصبات تفرقه‌آمیز و تمرکز بر دشمنان مشترک، از مهم‌ترین عوامل تحکیم وحدت در میان مسلمانان است.

غدیر؛ نقطه اشتراک مذاهب اسلامی

امام جمعه قروه در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: شخصیت والای امام علی(ع) از جمله نقاط مشترک و مورد احترام تمامی مذاهب اسلامی است و فضائل برجسته آن حضرت ظرفیت بزرگی برای همگرایی میان مسلمانان فراهم کرده است.

وی افزود: عدالت‌خواهی، شجاعت، زهد، علم، دفاع از حق و جایگاه ممتاز امیرالمؤمنین(ع) در تاریخ اسلام، ویژگی‌هایی است که مورد پذیرش و احترام همه مسلمانان قرار دارد و می‌تواند محور وحدت و همدلی قرار گیرد.

رستمی تأکید کرد: اگر واقعه غدیر با رویکردی حکیمانه، مبتنی بر منطق، اخلاق اسلامی و تأکید بر مشترکات تبیین شود، نه تنها به عاملی برای اختلاف تبدیل نخواهد شد، بلکه می‌تواند زمینه شناخت عمیق‌تر از اسلام ناب و افزایش پیوندهای عاطفی و فکری میان مذاهب اسلامی را فراهم کند.

تبیین سیره علوی؛ نیاز امروز جهان اسلام

وی با بیان اینکه جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به الگوهای وحدت‌آفرین نیاز دارد، اظهار کرد: سیره امیرالمؤمنین(ع) در دفاع از حقوق مردم، مبارزه با فساد، حمایت از مظلومان و پایبندی به ارزش‌های الهی، الگویی جامع برای جوامع اسلامی به شمار می‌رود.

امام جمعه قروه افزود: معرفی این ابعاد از شخصیت امام علی(ع) می‌تواند زمینه نزدیکی بیشتر دل‌های مسلمانان را فراهم کرده و روح اخوت اسلامی را در میان امت تقویت کند.

حجت‌الاسلام رستمی در پایان گفت: دهه امامت و ولایت فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ وحدت، تقویت انسجام اسلامی و مقابله با جریان‌هایی است که تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی اختلافات تاریخی، میان مسلمانان فاصله ایجاد کنند.