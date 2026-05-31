احمدزاده: امام راحل احیاگر فرهنگ غدیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد احمدزاده، ظهر یکشنبه در نشست خبری همایش بینالمللی «غدیر و مقاومت» که در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به آغاز دهه امامت و ولایت از عید قربان و پایان آن در عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: واقعه غدیر صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منشور هدایت، وحدت و تثبیت مسیر امت در سایه ولایت به شمار میرود.
مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی با بیان اینکه جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان نیازمند فهم و فرهنگ ولایت، بصیرت، همدلی و تبعیت از رهبری است، افزود: امسال تقارن ایام غدیر با سالروز ارتحال امام خمینی(ره) نیز اهمیت ویژهای دارد؛ امام راحل احیاگر فرهنگ غدیر و ولایت در عصر حاضر بود و بزرگداشت غدیر و تکریم یاد ایشان، هر دو تجلیل از حقیقت ولایت الهی و راه اهلبیت(ع) است.
وی با اشاره به توصیههای اهلبیت(ع) درباره اعمال و سنتهای غدیری، از جمله اطعام و دستگیری از نیازمندان، ادامه داد: یکی از برنامههای محوری دهه امامت و ولایت، اجرای «اطعام علوی» و برپایی سفرههای غدیر با مشارکت مردم است. همچنین در این ایام، برنامههایی نظیر فضاسازی اماکن عمومی، محافل و جشنهای مردمی، کمکهای مؤمنانه، مسابقات فرهنگی و ورزشی، آیین عقد اخوت، محافل انس با قرآن، خیمههای معرفت و ایستگاههای صلواتی در بقاع متبرکه، مساجد، هیئات مذهبی و امامزادگان پیشبینی شده است.
احمدزاده از اجرای پویش «هر خانه یک پرچم» نیز خبر داد و گفت: انتظار میرود مردم و کسبه در محلهها و فضای شهری با نصب پرچمهای منقش به نام امیرالمؤمنین(ع) جلوههای محبت اهلبیت(ع) را تقویت کنند.
مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی با اشاره به برنامههای ویژه شهر مشهد در عید غدیر افزود: میدان غدیر توسط شهرداری مشهد نصب و آمادهسازی خواهد شد و بنا بر اعلام مجموعههای مشارکتکننده، چندین هزار موکب برای برپایی ایستگاههای صلواتی در سطح شهر اعلام آمادگی کردهاند که نیازمند همراهی خیراندیشان و مشارکت مردمی برای هرچه باشکوهتر شدن برنامههاست.
وی همچنین از تداوم برنامههای شادی و کاروانهای خودرویی با رنگ و بوی غدیر خبر داد و خاطرنشان کرد: تکریم خانواده معظم شهدا بهویژه شهدای اخیر نیز در برنامههای دهه امامت و ولایت مورد توجه است.
احمدزاده شعار سال این ایام را «غدیر میثاق امت و ولایت» اعلام کرد و با اشاره به برگزاری دومین دوره همایش بینالمللی «غدیر و مقاومت»، گفت: این همایش با برگزاری پیشنشستهای علمی و فراخوان مقالات طی ماههای گذشته دنبال شده و مراسم افتتاحیه آن ۱۲ خرداد در بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید(ع) در مشهد برگزار میشود.
مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی این همایش را تبیین و استخراج مبانی مقاومت از فرهنگ غدیر دانست و تأکید کرد: پیوند «غدیر» و «مقاومت» پیوندی ریشهدار است و این همایش تلاش دارد آن را در قالب علمی و بینالمللی پررنگتر کند.
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