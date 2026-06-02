۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۰

شنیده شدن صدای انفجارهای پی‌درپی در پایتخت اوکراین

گزارش های رسانه ای حاکی از شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی در پایتخت اوکراین است.

به گزارش خبرگزاری مهر خبرگزاری یونیا گزارش داد که بامداد امروز سه شنبه دست کم صدای هشت انفجار پی در پی در کی یف پایتخت اوکراین به گوش رسیده است.

رسانه های اوکراینی نیز از شنیده شدن صدای این انفجارها در پایتخت خبر دادند.

گزارش هایی از وقوع انفجارهای مشابه در دنیپروپتروفسک، میکولائیف و خارکوف گزارش شده است.

لازم به ذکر است که به تازگی یکی از پهپادهای اوکراینی با اصابت به یک خوابگاه دانشجویی در لوگانسک باعث فرو ریختن این ساختمان و کشته شدن ۲۱ دانشجو و زخمی شدن ۴۴ تن دیگر شد. ارتش روسیه نیز بعد از این واقعه حملات انتقام جویانه خود را علیه مواضع اوکراین آغاز کرد.

