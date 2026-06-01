اقدام فرانسه و انگلیس برای توقیف یک نفتکش روس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ اعلام کرد که فرانسه و متحدانش یک نفتکش روسی تحت تحریم را که متهم به دور زدن تحریم‌ها بود، در اقیانوس اطلس توقیف کردند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت: نفتکش تگور روز یکشنبه صبح در آب‌های بین‌المللی با کمک انگلیس و دیگر شرکای اروپایی متوقف شد.

وی افزود: این غیرقابل قبول است که کشتی‌ها تحریم‌های بین‌المللی را دور بزنند، قوانین دریا را نقض کنند و به تأمین مالی جنگی کمک کنند که روسیه بیش از چهار سال است علیه اوکراین به راه انداخته است.

این اقدام، تازه‌ترین مورد از مجموعه عملیات‌های فرانسه علیه نفتکش های وابسته به روسیه است. پیش‌تر نیز یک دادگاه فرانسوی در ماه مارس، کاپیتان یکی از این نفتکش‌های مرتبط با ناوگان سایه را به دلیل نادیده گرفتن دستور توقف کشتی، به صورت غیابی به یک سال زندان محکوم کرده بود. این کشتی پیش‌تر در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط نیروی دریایی فرانسه توقیف و سپس آزاد شده بود.