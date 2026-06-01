به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد مرحله‌ای شده که وعده‌های اولیه او درباره حل سریع بحران‌های بین‌المللی با واقعیت‌های پیچیده سیاسی و نظامی روبه‌رو شده است.

این رسانه نوشت: در اوکراین، غزه و اکنون ایران، اعلامیه‌های اولیه ترامپ درباره پیروزی‌های آسان، جای خود را به واقعیت‌های تلخ داده است.

نیویورک تایمز افزود: در مورد ایران، ترامپ پس از اعلام آتش‌بس، بازگشایی کامل و امن تنگه هرمز را شرط پایان درگیری‌ها عنوان کرد، اما این هدف به‌طور کامل محقق نشده است. همچنین آینده برنامه هسته‌ای و موشکی ایران همچنان به مذاکراتی وابسته است که احتمالاً دست‌کم ۶۰ روز ادامه خواهد داشت. تحلیلگران معتقدند تهران با آگاهی از تمایل اندک ترامپ به ازسرگیری جنگ، تلاش خواهد کرد مذاکرات را طولانی کند.

این رسانه آمریکایی نوشت: در پرونده اوکراین نیز ترامپ که وعده داده بود جنگ را ظرف ۲۴ ساعت پایان دهد، پس از گذشت ۱۶ ماه از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش به موفقیتی دست نیافته است. روسیه نیز خواهان روندی دیپلماتیک و بلندمدت است، نه مذاکرات مقطعی.

نیویورک تایمز افزود: در غزه نیز طرح‌های بلندپروازانه ترامپ برای خلع سلاح حماس و بازسازی گسترده این منطقه پیشرفتی نداشته است. رئیس‌جمهوری آمریکا اکنون با این واقعیت مواجه شده که حل مناقشات پیچیده جهانی بسیار دشوارتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌کرد.