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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

حمله روسیه به تاسیسات نظامی اوکراین؛ پناه گرفتن اوکراینی‌ها در مترو

حمله روسیه به تاسیسات نظامی اوکراین؛ پناه گرفتن اوکراینی‌ها در مترو

در شرایطی که حملات تلافی جویانه روسیه به تاسیسات نظامی-صنعتی اوکراین ادامه دارد مردم این کشور برای در امان ماندن، به مترو و دیگر اماکن زیرزمینی پناه بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به حملات تروریستی کی‌یف، حملات تلافی جویانه از جمله با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپایه هایپرسونیک به شرکت های صنایع دفاعی اوکراین در کی‌یف، زاپوریژیا، خارکف و دنیپروپتروفسک، پولتاوا، خملنیتسکی و سومی انجام دادند.

وزارت دفاع روسیه تأکید کرد اهداف حمله محقق شد و تمامی اهداف تعیین‌شده مورد اصابت قرار گرفتند.

خبرگزاری یونیا گزارش داد که بامداد امروز سه شنبه دست کم صدای هشت انفجار پی در پی در کی یف پایتخت اوکراین به گوش رسیده است.

رسانه های اوکراینی نیز از شنیده شدن صدای این انفجارها در پایتخت خبر دادند.

گزارش هایی از وقوع انفجارهای مشابه در دنیپروپتروفسک، میکولائیف و خارکوف گزارش شده است.

لازم به ذکر است که به تازگی یکی از پهپادهای اوکراینی با اصابت به یک خوابگاه دانشجویی در لوگانسک باعث فرو ریختن این ساختمان و کشته شدن ۲۱ دانشجو و زخمی شدن ۴۴ تن دیگر شد. ارتش روسیه نیز بعد از این واقعه حملات انتقام جویانه خود را علیه مواضع اوکراین آغاز کرد.

کد مطلب 6847738

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